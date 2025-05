Cearense Casa Azul Ventures fecha parceria para primeiro hub de inovação do Amapá

Maurício Sánto é coordenador do Amazoom Coworking / Crédito: Rafael Silveira/Divulgação/Casa Azul Ventures

A aceleradora de negócios de impacto Casa Azul Ventures, com sede em Fortaleza, e a Amazoom Coworking, de Macapá, fecharam parceria para criar o primeiro hub de inovação do Amapá, com estimativa de atrair até R$ 2 milhões em investimentos para startups da Amazônia. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Intitulado Amazoom Hub de Inovação, o local abrigará espaços compartilhados de trabalho, salas para eventos, laboratórios temáticos, estúdio de mídia e estrutura voltada à inovação aberta, na área central de Macapá. Em um primeiro momento estão previstas 30 novas vagas diretas de emprego qualificado.

“Vamos desenvolver pessoas, formar novas lideranças e lançar negócios com impacto social e sustentável, com a cara da Amazônia”, complementou Sánto. Os dois executivos afirmam ainda que o hub funcionará como um ponto de articulação entre universidades, investidores, empreendedores e comunidades tradicionais. No caso específico da Casa Azul Ventures, o objetivo é contribuir com uma rede ativa de mentores e inclusão produtiva de territórios periféricos e estratégicos. O Amazoom Hub de Inovação vai permitir que tanto empreendedores que querem tirar ideias do papel quanto aqueles que querem escalar seus respectivos negócios. Para o vice-governador do Amapá, Teles Jr., o hub chega em um momento estratégico para aquele estado e para a região, de um modo geral. “Um espaço como esse é essencial, principalmente para impulsionar o aproveitamento sustentável da bioeconomia”, ressalta.