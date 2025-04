Após pedido negado, Fortescue cobra Governo Federal para ter energia no hub de hidrogênio até 2029

Projeto aprovado da Fortescue é para o Setor 2 da ZPE Ceará e deve ter a exportação como um dos principais focos / Crédito: Gladison Oliveira/Fortescue

A mineradora australiana Fortescue, detentora do maior projeto de hidrogênio verde do Ceará, avaliado em US$ 5 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões), cobra o Governo Federal para ter conexão de energia no hub de hidrogênio até 2029 e não em 2032. O movimento acontece após a empresa ter negada a autorização de se ligar à rede elétrica, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Isso impede o fornecimento energético para a planta, por meio de geração de energia renovável, para a posterior produção do combustível. A justificativa apresentada pelo ONS foi a necessidade de estudos adicionais sobre a expansão da rede de transmissão para atender projetos de grande porte, como o da Fortescue, com previsão de 1,2 gigawatt (GW) de capacidade de eletrólise. Ao O POVO, a empresa diz que manterá o posicionamento de seguir trabalhando junto ao governo brasileiro para viabilizar o desenvolvimento da indústria. “Entendemos a necessidade de planejamento da rede elétrica e estamos engajados em buscar soluções para trabalhar em conjunto para garantir que os primeiros grandes projetos possam cumprir seus prazos”, informa em comunicado.

Leia mais Aneel: Será discutido plano de combate às perdas de energia, como ligação clandestina Sobre o assunto Aneel: Será discutido plano de combate às perdas de energia, como ligação clandestina Para a companhia, atualmente, o principal desafio é justamente o de garantir a conexão à rede elétrica no prazo necessário para o projeto avançar. “Para isso, é fundamental que a expansão da rede de transmissão ocorra no tempo adequado, garantindo segurança e previsibilidade para os investimentos. Além disso, é importante que seja considerado o grau de maturidade dos projetos na aprovação da conexão à rede elétrica, priorizando aqueles que já possuem avanços significativos em licenciamento e engenharia”, pontuou a multinacional.

Sobre o projeto, informa que continua avançando na definição das configurações de engenharia e, em matéria econômica, nas negociações com potenciais off-takers (consumidores/compradores). “Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades e demais partes envolvidas para viabilizar a implementação do projeto no Estado.” Em relação ao diálogo com os governos do Ceará e o Federal, frisa que o “governador Elmano de Freitas (PT) está muito engajado” nas articulações para acelerar a expansão da transmissão elétrica.