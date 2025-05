Inscrições para jornadas pelo Hub Corredores Digitais

Corredores digitais: inscrições abertas / Crédito: Divulgação

A Secitece avisa que estão abertas as inscrições para a nova edição das jornadas de aceleração do Hub de Inovação Corredores Digitais. A iniciativa visa acelerar startups e desenvolver negócios inovadores pelo estado. O edital unificado contempla as jornadas de apoio “Bora Criar” e “Bora Crescer”, com inscrições abertas até o dia 29 de maio, AQUI A jornada “Bora Criar” tem como público-alvo empreendedores que estejam nos estágios iniciais de desenvolvimento, com um projeto ou negócio em estágio inicial. O foco está na estruturação de negócios inovadores, com apoio de mentorias, testes de validação e conexão com o ecossistema local.



Já a jornada "Bora Crescer" é voltada para startups que possuem um MVP (produto mínimo viável) validado e pronto para ser lançado no mercado. O foco desta jornada é aprimorar os processos de vendas, marketing de crescimento, gestão, conexões estratégicas e captação de recursos.

Seleção de 200 projetos

Com o edital, a Secitece pretende captar 180 projetos para a jornada “Bora Criar” e 20 startups para a “Bora Crescer”. Os participantes selecionados pelo Hub Corredores Digitais terão acesso gratuito a jornadas de aceleração com analista de negócio dedicado, metodologia única para o avanço do negócio, apoio em serviços jurídicos, contábeis ou de marca, para acordos societários, registros de marcas, patentes e demais possibilidades, além de acesso a ambientes de inovação no estado e a uma rede de parceiros institucionais e privados.

“Com mais de uma década de atuação, o Hub Corredores Digitais já impulsionou mais de 1800 negócios no estado e vem se consolidando como um dos principais agentes de desenvolvimento de startups no Nordeste. A campanha deste ano reforça o compromisso com a interiorização da inovação e a valorização da diversidade de perfis empreendedores, abrangendo desde estudantes do ensino médio até profissionais técnicos e acadêmicos com experiência de mercado”, destaca a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece, Sarah Monteiro.

Sobre os Corredores Digitais