Latam planeja implementar hub Norte-Nordeste em Fortaleza, diz Setur

Atualmente, a Latam é a maior operadora do Aeroporto de Fortaleza, com cerca de 200 voos (pousos e decolagens) por semana na localidade / Crédito: Samuel Setubal

A companhia aérea Latam está instituindo o hub Norte-Nordeste em Fortaleza, segundo afirmou o secretário do Turismo (Setur), Eduardo Bismarck (PDT), ao O POVO. "Já é uma estratégia dela (Latam). Isso já foi fruto de algumas conversas do governador, além do voo agora de Juazeiro do Norte. Nós temos crescido os voos. Fora isso, o governador tem determinado bastante que a gente faça algumas incursões com outras companhias aéreas."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme explica o titular da pasta, uma das prioridades do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), é continuar a ampliação de rotas já existentes, assim como atrair novas possibilidades.