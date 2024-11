O POVO assina acordo de cooperação com a Fiec para uso de dados do Observatório da Indústria

Parceria possibilitará a produção de conteúdos jornalísticos a partir de estudos e análises exclusivas referentes aos diversos segmentos industriais no Ceará, no Brasil e no mundo

De acordo com a presidente institucional e publisher do O POVO , Luciana Dummar , o conteúdo produzido pelo Observatório da Indústria é rico em possibilidades para o Estado.

O Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) assinaram ontem um acordo de cooperação técnica que visa a produção de reportagens jornalísticas a partir de estudos e análises exclusivas produzidas pelo Observatório da Indústria, referentes a diversos segmentos econômicos, nas esferas estadual, nacional e mundial.

Para se ter uma ideia do alcance das publicações do GCOP , nas eleições 2024, O POVO foi o terceiro veículo de notícias mais acessado do País na cobertura do segundo turno, com 473 mil visualizações, conforme dados do YoutubeInsight referentes ao dia 29 de outubro de 2024.

Esses estudos, aliados à expertise do O POVO em produzir conteúdos jornalísticos de qualidade e de grande relevância, serão fundamentais para que os leitores possam entender a dinâmica econômica do Ceará, os potenciais mercados emergindo e os desafios para sua consolidação.

“Desde o pequeno empreendedor até o grande industrial. Vamos gerar informações, via editoria de Economia e todas as nossas plataformas, com relação a essa colaboração que foi criada. Obviamente, temos um presidente (da Fiec, Ricardo Cavalcante) que é aberto, conhecedor e estudioso. Ele quer transformar o que possui, para além do que já é feito para a própria federação. E, juntos, teremos a possibilidade de avançar muito”, acrescentou Luciana Dummar.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, explica que o Observatório da Indústria é onde se trabalham as demandas internas da indústria, não apenas do Ceará, mas de todo o Brasil e até de partes do mundo, como um grande centro de dados. "A nossa responsabilidade é compartilhar essas informações.”

Ele prosseguiu afirmando que não adianta ter conhecimento e guardá-lo para si. "O objetivo do nosso Observatório é exatamente fazer com que esse conhecimento esteja acessível. Vejo isso como uma oportunidade de potencializar a nossa atuação, levando informações a outros públicos, além do público industrial”.