Funai, Exército e Funarte: Governo autoriza três concursos; veja

Devem ser preenchidas mais de duas mil vagas, conforme DOU desta sexta, 31. Editais com abertura das inscrições devem ser publicados em até seis meses

Editais com abertura das inscrições dos três certames devem ser publicados em até seis meses , segundo o DOU.

Autorização do certame da corporação foi assinada por Dweck e José Mucio Monteiro Filho , ministro da Defesa.

91 vagas serão preenchidas no Exército brasileiro; destas, oito serão para selecionados de nível médio, enquanto o restante será obrigatoriamente destinado a candidatos de nível superior.

Concurso Exército: veja lista de vagas

Administrador (1 vaga)



Analista Ambiental (2 vagas)



Analista de Sistemas (8 vagas)



Arquiteto (22 vagas)



Biólogo (1 vaga)



Desenhista (4 vagas)



Estatístico (1 vaga)



Engenheiro (41 vagas)



Geólogo (1 vaga)



Programador (2 vagas)



Técnico de Nível Médio (8 vagas)

Detalhes do concurso da Funarte

Já para Funarte, haverá seleção para 28 vagas de nível superior. Além do prazo de publicação do edital em até seis meses, este certame deve ter a primeira prova realizada em até dois meses após a publicação do edital.

Concurso Funarte: veja lista de vagas

Administração e Planejamento (7 vagas)



Técnico em Comunicação (3 vagas)



Profissional Técnico Superior I (11 vagas)



Profissional Técnico Superior II (7 vagas)



