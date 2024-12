IBGE: 79% das 200 localidades indígenas do Ceará estão fora de terras oficialmente delimitadas

Imagem de apoio ilustrativo. Ceará é o quarto estado com maior número de aglomerados indígenas fora de territórios oficiais / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará conta com 200 localidades indígenas, que consistem em lugares onde existe um aglomerado permanente de habitantes declarados indígenas. De acordo com dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quinta-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 79% desses locais estão fora das terras oficialmente delimitadas. Das unidades federativas, o Ceará é o quarto com maior quantidade de localidades indígenas fora de territórios oficiais (159), ficando atrás apenas do Amazonas (1.077), Pernambuco (237) e Pará (187).