Fortaleza: Compras de última hora lotam Centro, shoppings e supermercados; veja fotos

Em Fortaleza, O POVO visitou as ruas do Centro, shopping popular e recebeu relatos de lotação em supermercados

A corrida para garantir a roupa certa para curtir a passagem do ano gerou bom movimento de pessoas no comércio de Fortaleza desde a semana passada e, nesta terça, não foi diferente.

"Muito difícil agradar as duas ao mesmo tempo, mas estamos procurando. Eu já rodei o Centro inteiro, os preços estão na média, não estou achando caro, mas ela que ainda não se decidiu", afirma.

Uma das consumidoras que acordaram cedo neste último dia do ano foi a comerciante Lya Rocha, 41 , que se deslocou ao Centro junto da filha Isabelle, 16. O objetivo era escolher um vestido para a adolescente.

Quem está gostando desse crescimento na movimentação são os lojistas. No Centro Fashion, a empresária Mary Carvalho, dona da marca de moda praia Cor Praiana , afirma que desde o dia 15 de dezembro a procura saltou e o apetite dos clientes pelos produtos é grande.

No centro comercial, a oferta é diversa, desde a moda praia até moda feminina, masculina e infantil. O POVO esteve no Centro Fashion nesta terça e o movimento era intenso.

O gerente de Marketing do Centro Fashion, Marcos Venicio, destaca que o horário de funcionamento é até 18 horas, justamente para atender o comprador mais "atrasadinho" que deixou a compra para última hora.

No mês de dezembro, o centro comercial experimentou um adendo de 20% no fluxo em relação ao ano passado. Foram quase 1 milhão de visitantes no período, sendo que 350 mil nesta última semana.