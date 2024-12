Justiça Militar nega recurso de mulher que enganou o Exército e recebeu pensão por 33 anos

Justiça Militar mantém condenação e Ana Lucia Umbelina deverá devolver R$ 3,7 milhões, corrigidos, à União / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Superior Tribunal MIlitar (STM), do Mato Grosso do Sul, negou recurso de Ana Lucia Umbelina Galache de Souza, de 55 anos, condenada pela Justiça Militar a pagar R$ 3,7 milhões pelos 33 anos que recebeu pensão do Exército após fraudar documentos e se passar por filha do seu tio-avô, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. A condenada recebeu por três décadas valores indevidos de pensão. A Corte negou por unanimidade o recurso proposto pela Defensoria Pública da União (DPU), responsável pela defesa de Ana Lucia, e manteve a condenação imposta pela Justiça Militar de pagar todo o valor recebido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ré é acusada de fraudar documentos para receber pensão se passando como filha do seu tio-avô, um ex-militar da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que atuou na 2ª Guerra Mundial. Ela teria recebido mais de R$ 3,7 milhões. O benefício começou a ser pago em 1988 e foi interrompido em 2022, após denúncia da avó, apontada como participante do crime.

A decisão do STM mantém condenação do Tribunal de Contas da União (TCU), de 2023, que determina que a ré devolva R$ 3.194.516,77, com correção, e aplicação de uma multa no valor de R$ 1 milhão. Como ocorreram as fraudes? O crime teve início em 1988, quando Vicente Zarate, seu tio-avô, faleceu. Ana Lucia fraudou documentação e apresentou um segundo nome para receber o benefício pago pelo Exército. Ela então passou a se identificar como Ana Lucia Zarate. A farsa teria iniciado em novembro do mesmo ano e durou até 2022. As fraudes dos documentos ocorreram alguns anos antes, 1986, quando a condenada ainda era menor de idade. Na época, ela foi registrada em um cartório de Campo Grande (MS) como filha de Vicente Zarate e Natila Ruiz. Com a nova documentação, ela adquiriu outra Carteira de Identidade e outro Cadastro de Pessoa Física (CPF).