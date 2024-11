Ceará tem 89,9% dos jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio; maior taxa do Brasil

Inauguração de Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Crédito: Matheus Souza

O Ceará tem o maior percentual de jovens de 15 a 17 anos que estão no Ensino Médio (tanto na rede pública como na rede privada) do Brasil, com 89,9%. Média nacional é de 81,2%. Dados são do Anuário Brasileiro da Educação Básica, divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Todos Pela Educação, Fundação Santillana e Editora Moderna.

Em 2013, o índice do Estado é era de 70,7%. A taxa de aprovação no Ensino Médio é de 96,8%. A de reprovação e de abandono são, respectivamente, 1% e 2,2%.

A taxa de jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio é de 76,3%, a quarta maior entre as unidades da federação. Educação Infantil e Ensino Fundamental no Ceará O atendimento de crianças de até três anos na Educação Infantil é apenas 42% no Ceará. Destes, 22% não frequentam por alguma dificuldade de acesso, 33% por opção dos responsáveis e 3% por outros motivos. Já a Pré-escola, embora etapa obrigatória, 4% das crianças de 4 e 5 anos que não a frequentavam no ano de 2023, independentemente da rede de ensino.

No Ceará, 94,1% das crianças de 6 a 10 anos estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Desse universo, 3,2% têm dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (Distorção idade-série). O que configura a menor taxa do Brasil. A taxa de aprovação cearense nessa etapa escolar é de 99,8%. Ainda, 84,5% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental são alfabetizados em Língua Portuguesa. Também a melhor taxa entre os estados brasileiros. Os alunos do 2º ano considerados alfabetizados em Língua Portuguesa é de 84,5%, o maior do país.

No Ceará, 98,7% das crianças e jovens de 11 a 14 anos estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Nesse caso, 10,4% dos alunos dos apresentam dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série). Dos jovens de 16 anos do Estado, 92,4% já concluíram o Ensino Fundamental. Censo da Educação Básica: cenário nacional Pelo menos um em cada três professores não tem formação adequada para a disciplina que leciona no Brasil, com cenário ainda pior nos Anos Finais do Ensino Fundamental.