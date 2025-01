Comerciantes se preparam para Réveillon no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza

Movimento na Praia de Iracema, em Fortaleza, no último dia do ano de 2024 / Crédito: Gabriele Félix

Os comerciantes do Aterro da Praia de Iracema ajustavam, na manhã desta terça-feira, 31, os últimos detalhes para receber os moradores e turistas que irão celebrar a chegada do novo na Capital. A expectativa é de que mais de 1,2 milhão de pessoas acompanhem as atrações que passarão pelo palco principal a partir das 18h30min, entre elas:

Enquanto a maioria das pessoas aproveita a data para descansar no aguardo do novo ano, os comerciantes intensificam a rotina de trabalho para atender ao aumento da demanda. O proprietário da Barraca do Viana, vendedor Rogério Viana, destaca que Réveillon é oportunidade para aquecer o comércio. Para dar conta de atender todos os clientes, o comerciante chamou a família para reforçar o serviço. "Vamos curtir também e trabalhar para vender bastante. Esse ano deu tudo certo, a gente tá cadastrado direitinho (...); esse ano para nós vai ser muito bom, se Deus quiser", declarou.

Apesar da boa expectativa em relação ao aumento do número de vendas na noite de hoje, o vendedor confessa que foi pego de surpresa com o anúncio sobre as mudanças na programação do Réveillon de Fortaleza. Inicialmente com shows agendados para os dias 29, 30 e 31, o cronograma foi reduzido para um único dia de apresentações. Para Rogério, as alterações na programação podem ter contribuído para a redução do fluxo de pessoas na praia.

“Afetou [o movimento] e muito. Nós perdemos muito. Assim, porque a gente compra a mercadoria e tudo e a gente ficou foi no prejuízo, porque, na hora, disseram que ia ter os três dias; depois, disseram que era só um dia de show. A gente já tinha comprado todas as coisas e nós estamos assim. Tomara que saia tudo hoje”, afirma. Natural do Pará, a vendedora Antônia Cleide veio ajudar no atendimento da Barraca Pé na Areia, gerenciada pelo sobrinho. Ela conta que a expectativa é de que muita gente compareça ao aterro para os shows.