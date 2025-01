Lula sanciona lei que acaba com a volta do novo DPVAT

Cobrança do Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito (SPVAT) passaria a vigorar janeiro de 2025. A sanção presidencial extingue a cobrança

O seguro DPVAT havia sido extinto no governo Bolsonaro, em 2019, com vigor a partir de 2020. Contudo, a gestão atual reformulou e retomou o seguro em maio deste ano, visando destravar R$ 15 bilhões para os cofres públicos que estavam congelados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta terça-feira, 31, a lei que institui o fim do Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito (SPVAT), antigo DPVAT. Portanto, o seguro não será cobrado em 2025.

A retomada do seguro havia desagradado a oposição parlamentar, que conseguiu apoio para que a revogação do DPVAT entrasse como "jabuti" — matéria à parte do assunto original da proposta — em um os pacotes de cortes de gasto, a lei complementar 211.

Um acordo entre o Governo Federal e os deputados resultou na revogação da lei que criou o SPVAT, no último dia 17. O Planalto fechou o acordo para aprovar os destaques e garantir a continuidade do pacote de revisão de gastos públicos.

A lei complementar 211, a do primeiro projeto de lei complementar do pacote de corte de gasto, foi aprovada por 318 votos a favor (eram necessários 257) e 149 contrários.