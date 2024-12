Com remuneração de R$ 14 mil, concurso do INSS está com inscrições abertas

Ao todo, estão sendo ofertadas 500 oportunidades para peritos, sendo 250 vagas para início imediato; destas, 40 são para atuação no Ceará

Ao todo, estão sendo ofertadas 500 oportunidades , sendo 250 de início imediato e 250 de cadastro reserva. Das imediatas, 40 são para atuação no Ceará . Confira mais abaixo a distribuição de vagas por estado.

O concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está com inscrições abertas desde essa segunda-feira, 23 .

O certame visa o provimento de vagas no cargo de perito médico federal . A remuneração, constituída pelo salário -base e pela Gratificação de Desempenho de Atividade Médico Pericial (GDAMP), é de R$ 14.166,99 .

As oportunidades requerem ensino superior completo em Medicina. As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até o dia 9 de janeiro.

O valor da taxa, que deve ser paga até o dia 10 de janeiro, é de R$ 120.

Vale destacar que candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do valor até esta quinta-feira, 26.