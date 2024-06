Nova gestora da Secult-CE prioriza pagamentos da Lei Paulo Gustavo

Os apontamentos foram dados ao O POVO durante a inauguração da nova sede da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) na última terça-feira, 4. A Lei Paulo Gustavo foi o principal assunto envolvendo a pasta nas últimas semanas devido a atrasos no pagamento de editais realizados com a verba proveniente da LPG.

O aporte visa o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura do Ceará até 2026, sendo distribuídos R$ 30 milhões por ano. A iniciativa visa “dotar os órgãos de cultura dos municípios cearenses de capacidade técnica adequada para a boa execução das políticas culturais”.

A profissional acompanhou no Complexo Cultural Estação das Artes a solenidade de lançamento da nova sede da Secult. O evento teve também anúncio de investimento de R$ 90 milhões na Cultura do Ceará .

“Com o anúncio dos R$ 30 milhões, vamos focar neles e em fazer repasse de R$ 15 milhões aos municípios que já estão no fundo implantado. Estamos correndo com os pagamentos da Lei Paulo Gustavo e queremos finalizar a execução deles. Há também o planejamento do plano da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Essas são as três grandes prioridades para esse momento, além de outras ações que são rotinas que executamos todos os anos”, declara.

Continuidade de um "bom trabalho"

Graduada em Comunicação Social e especialista em Audiovisual em Meios Eletrônicos, Gecíola atuou como secretária-Executiva de Gestão de Planejamento Interno da Secult-CE. Ela indica ter as “mais positivas” expectativas para assumir o cargo de secretária da Cultura.

“Eu não assumo sozinha. Temos 300 pessoas na sede da Secult, institutos parceiros, colaboradores… É um trabalho colaborativo que já vem sendo realizado há muitos anos. As minhas expectativas são as melhores possíveis de que continuaremos fazendo um bom trabalho e fortalecendo nossas políticas culturais”, destaca.