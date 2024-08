Lula assina contrato para Transnordestina, mas valor ainda não foi liberado; entenda

A ordem de serviço da Transnordestina entre Quixeramobim e Quixadá , no Ceará, foi assinada agora, às 11h49min, no Pecém.

Renan fez um apelo ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para liberar do dinheiro o mais breve possível.

Todavia, o ministro Renan Filho chamou atenção no palco ao dizer que os recursos financeiros aguardam liberação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O presidente da Transnordestina, Tufi Daher Filho, pareceu reclamar com Lula, na hora da assinatura, para acelerar a liberação do dinheiro no banco.

O presidente desembarca em Fortaleza nesta sexta-feira, 2, para cumprir agendas administrativas. Lula anunciará a ampliação do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), no Centro de Eventos, às 16 horas.

O evento contará com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Conforme informado pelo chefe do executivo cearense, em publicação nas redes sociais, o presidente também participará de evento no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante.

Na ocasião, Lula sancionará o Marco Legal do Hidrogênio Verde e o projeto de lei que garante o financiamento da Transnordestina em R$ 3,6 bilhões.