Visita de Lula no Ceará terá R$ 3,6 bilhões para Transnordestina; veja agenda

LULA participará de convenção que oficializará Evandro Leitão como candidato do PT a prefeito de Fortaleza Crédito: Ricardo Stuckert/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá liberar R$ 3,6 bilhões para a conclusão da Transnordestina até 2027, em sua visita ao Ceará, nesta sexta-feira, 2. A informação foi revelada pelo presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueirêdo, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 31. Além do montante, o petista vai sancionar o Marco Legal do Hidrogênio Verde (H2V) na ocasião, que deverá ocorrer no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A expectativa é que isso destrave US$ 8 bilhões em investimentos para a produção de H2V e amônia verde, segundo Hugo.

"O presidente está vindo para sancionar duas leis que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Eu diria que, hoje, os principais projetos de desenvolvimento do Estado passam aqui pelo Complexo do Pecém, que são o Hub de Hidrogênio Verde e a Transnordestina", detalha Hugo. Quais as outras agendas de Lula no Ceará? O presidente desembarcará em Fortaleza na sexta-feira, 2, para cumprir agendas administrativas. Lula anunciará a ampliação do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), no Centro de Eventos, às 16 horas. O evento contará com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Conforme informado pelo chefe do executivo cearense, em publicação nas redes sociais, o presidente também participará de evento no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Na ocasião, Lula sancionará a Lei do Hidrogênio Verde e o Projeto de Lei que garante o financiamento da Transnordestina.