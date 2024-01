Camilo Santana chora ao agradecer Lula pelo ITA no Ceará: "É um dia histórico"

"Queria encerrar lhe agradecendo. Agradecendo do fundo do coração. Estou até emocionado. Para mim, é um dia histórico para o Ceará. É um dia histórico para a educação no Nordeste brasileiro. O senhor não sabe essa ação que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro, para o Ceará, porque nenhum país, nenhum estado vai crescer sem ter a educação do nosso povo. Viva a educação brasileira!", afirmou Camilo emocionado.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), encerrou seu discurso chorando e quase sem voz durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Capital cearense. O encontro ocorre para inaugurar a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronaúticata (ITA) na Base Aérea de Fortaleza. O evento ocorre nesta sexta-feira, 19.

Ainda durante seu discurso, o ex-governador do Ceará afirmou que esse "sempre foi um sonho" para o Estado. "Esse sempre foi um sonho do Ceará, aquele que é o melhor curso do Brasil, de excelência. Portanto, o ITA sai do Sudeste brasileiro e vem [também] para o Nordeste brasileiro", disse Camilo.

Ao encerrar a fala chorando, Camilo saiu em direção a Lula. Antes, recebeu um aperto de mão do ministro da Defesa, Jose Múcio. Em seguida, foi abraçado pelo presidente. Ao lado do chefe do Executivo brasileiro, estava o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que também aparenta estar emocionado com o discurso do aliado petista.

