Quando é feriado em dezembro de 2025? Veja calendário

Dezembro de 2025 tem apenas um feriado nacional. Entretanto, planejamentos podem prolongar folgas; confira calendário / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

Com o encerramento de 2025 se aproximando, dezembro surge como o último mês com feriado garantido em âmbito nacional. Além do Natal, algumas datas costumam vir acompanhadas de vésperas com ponto facultativo, o que pode formar “mini feriadões” para quem planejar com antecedência.

Em 2025, o único feriado federal em dezembro será o Natal, em 25 de dezembro, que cairá numa quinta-feira. A véspera do Natal, 24 de dezembro, costuma ser considerada ponto facultativo em várias empresas e repartições, embora a decisão dependa de decretos de autoridades e normas internas.