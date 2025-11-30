Quando é feriado em dezembro de 2025? Veja calendário

Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendárioCom fim de ano próximo, dezembro reserva uma das poucas folgas nacionais restantes. Saiba quando cai e reconheça possibilidades de "emenda"
Com o encerramento de 2025 se aproximando, dezembro surge como o último mês com feriado garantido em âmbito nacional.
Além do Natal, algumas datas costumam vir acompanhadas de vésperas com ponto facultativo, o que pode formar “mini feriadões” para quem planejar com antecedência.
Veja abaixo como fica o calendário e o que observar.
Feriados nacionais confirmados em dezembro
Em 2025, o único feriado federal em dezembro será o Natal, em 25 de dezembro, que cairá numa quinta-feira.
A véspera do Natal, 24 de dezembro, costuma ser considerada ponto facultativo em várias empresas e repartições, embora a decisão dependa de decretos de autoridades e normas internas.
Também no fim do ano, o último dia do mês, 31 de dezembro, pode ser marcado por ponto facultativo, na forma da véspera de Ano-Novo, dependendo de decreto ou norma local.
O que isso representa para quem trabalha?
Para trabalhadores com jornada tradicional de segunda a sexta, a quinta-feira de Natal implica possibilidade de “feriadão prolongado” se a empresa adotar ponto facultativo na véspera.
Apesar de o feriado ser nacional, a concessão da véspera depende de regulamentação interna ou decreto público; não há obrigação legal automática.
Se houver expediente normal em 24 ou 31 de dezembro, funcionários devem receber remuneração ou folga, conforme regras da sua categoria ou convenção coletiva.
Em setores considerados essenciais, como saúde, transporte e segurança, a abertura e o funcionamento seguem normas específicas.
Leia mais
Por que dezembro tem menos folgas?
Grande parte dos feriados de 2025 já ocorreu durante o ano, deixando dezembro com poucas datas livres.
Com o Natal fixado em quinta-feira, o mês oferece apenas uma folga nacional obrigatória, diferentemente de anos em que datas estaduais ampliavam o leque.
Para quem planeja viagens, festas ou descanso prolongado, o destaque fica por conta da possibilidade de emendar o feriado com a véspera, desde que a empresa concorde.
Leia mais
Dicas para quem quer aproveitar dezembro
- Verifique se a empresa ou órgão onde você trabalha decretou ponto facultativo na véspera de Natal ou na véspera de Ano-Novo.
- Confirme se o desempenho de atividades essenciais exige revezamento ou escala nesses dias.
- Planeje compromissos como viagens, compras e reuniões com antecedência; o feriado em dia útil costuma gerar trânsito mais intenso e demanda maior de serviços.
- Organize compromissos pessoais considerando que muitas famílias tendem a antecipar férias ou viagens nesse período.
No contexto de 2025, o feriado de Natal pode representar o último suspiro de descanso antes da virada e, para muitos, a chance de celebrar com calma ou simplesmente descansar.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente