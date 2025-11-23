Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza

Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza

A virada para 2026 está próxima! Em 38 dias, o novo ano vai chegar. O Vida&Arte selecionou opções para curtir o Réveillon na capital cearense
Atualizado às Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Da Aldeota à Praia do Futuro, diversas são as opções pela orla e em bairros centrais para aqueles que ainda não decidiram onde passar a virada de 2025 para 2026.

Mesmo com grandes shows no Aterro da Praia de Iracema, a festa de Réveillon em Fortaleza se amplia e leva os turistas e residentes a buscarem alternativas que unem música de todos os estilos, comida e bebida até as primeiras horas do novo ano.

Réveillon 2026 no Ceará: destinos incríveis para celebrar o ano novo

Para além dos clubes tradicionais da Capital, barracas de praia e casas de shows também promovem festas que prometem não deixar a energia diminuir.

Pensando em facilitar a escolha de quem ainda não decidiu onde assistir aos fogos de artifício e renovar as promessas - seja pulando as ondas ou passando por baixo da mesa -, o Vida&Arte reuniu opções para passar o Réveillon 2026 em Fortaleza.

Onde passar o Réveillon 2026 em Fortaleza:

Marina Park

  • Atrações: Giovana Bezerra, Litto Lins, Dj Rb e Banda Me Siga
  • Serviços: open bar e open food
  • Quando: a partir de 22 horas
  • Onde: Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 1.200
  • Vendas e mais informações: Efolia, (85) 99126-3984 e @marinaparkhotel

5 Elementos Pub

  • Atrações: Mr. Joe Black, Amanda Alves e Killer Queen
  • Serviços: estacionamento gratuito e distribuição de taças personalizadas
  • Quando: a partir das 21 horas
  • Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Quanto: opções a partir de R$ 300. Crianças até 12 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: @5elementoscervejariaepub, (85) 98505-5505 ou presencialmente no local

Turatti

  • Atrações: Ingrid Sales, Rádio Blá e Sinal Verde
  • Serviços: open food, open bar, estacionamento gratuito e taça personalizada
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Cervejaria Turatti (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)
  • Quanto: a partir de R$ 499,50. Crianças até 8 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: @cervejariaturatti, (85) 98117-2829 ou presencialmente no local

Vistta Rooftop

  • Atrações: Camila Marieta
  • Serviços: open bar e open food
  • Quando: a partir de 21 horas
  • Onde: Vistta Rooftop (avenida Santos Dumont, 6740 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 800. Crianças até 10 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: @visttarooftop e (85) 98508-0261

Mestre Sussa

  • Atrações: Yuri Castro e Xand Félix
  • Quando: a partir de 21 horas
  • Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 500, com parte do valor revertido em consumação
  • Vendas e mais informações: @mestresussa e (85) 99105-5443

Santa Praia

  • Atrações: Banda Sousete, Grupo Deixe in Off, Arthur Bacanna e Manu Amorim
  • Serviços: open bar, serviço de buffet e espaço kids
  • Quando: a partir das 22 horas
  • Onde: Barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antônio Diogo)
  • Quanto: a partir de R$ 210. Crianças de até 9 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: @santa_praia e OutGo

Camila Marieta é atração do Réveillon 2026 do Vistta Rooftop
Camila Marieta é atração do Réveillon 2026 do Vistta Rooftop Crédito: Gabriel Pacífico/Divulgação
Cantora Amanda Alves é atração do Réveillon 2026 do 5 Elementos Pub
Cantora Amanda Alves é atração do Réveillon 2026 do 5 Elementos Pub Crédito: Camilla Albano/Divulgação

Tempero do Mar

  • Atrações: Belinho de Silva, Felipim e Marcos BDR
  • Serviços: open bar e open food
  • Quando: a partir das 22 horas
  • Onde: Tempero do Mar (avenida Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro)
  • Quanto: a partir de R$ 490. Crianças até 10 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: @temperodomar e Sympla

Náutico Atlético Cearense

  • Atrações: Naiara Ferrer, Bella Vox e DJ Felipe Cavagnac
  • Serviços: serviço de buffet e espaço kids
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: Náutico Atlético Cearense (avenida da Abolição, 2727, Meireles)
  • Quanto: opções a partir de R$ 500
  • Vendas e mais informações: @nauticoatleticoce e OutGo

Barraca Terra do Sol

  • Atrações: DJ Edof, Elane Araújo, Batuque Bacana, Daniel Queiroz e Solange Lima
  • Serviços: buffet open food, open bar e espaço kids
  • Quando: a partir de 21 horas
  • Onde: Barraca Terra do Sol (avenida Clóvis Arrais Maia, 5295 - Praia do Futuro II)
  • Quanto: opções a partir de R$ 2.156. Crianças até 9 anos não pagam,
  • Vendas e mais informações: @terradosolpraia e OutGo

Barraca Atlantidz

  • Atrações: Karenzinha, Leo Frennesy e Balanço Social
  • Serviços: open food e open bar, espaço kids
  • Quando: a partir das 21 horas
  • Onde: Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro)
  • Quanto: a partir de R$ 450. Crianças até 10 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: Express Tickets, @atlantidzoficial, (85) 99402-9196 e (85) 3120-8717

Floresta Bar

  • Atrações: Iara Pamella, Deborah Lima, Belinho da Silva, Shirley Cordeiro, Music Vice e Fliperama + Voyage
  • Serviços: open bar, open food, espaço kids e estacionamento
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 624,90. Crianças até 8 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: @floresta_bar, site do Floresta Bar e (85) 99186-6063

Barraca América do Sol

  • Atrações: Deborah Lima, Val Xavier e DJ Greg Doninni
  • Serviços: open bar, open food, espaço kids
  • Quando: a partir das 22 horas
  • Onde: Barraca América do Sol (avenida Zezé Diogo, 4265 - Praia do Futuro)
  • Quanto: a partir de R$ 500
  • Vendas e mais informações: @barracaamericadosol, site da América do Sol e (85) 98142-6171

Crocobeach

  • Atrações: Felipim, Davizão e Hudson
  • Serviços: open bar, open food e espaço kids
  • Quando: a partir das 21 horas
  • Onde: Crocobeach (avenida Clóvis Arrais Maia, 3125 - Praia do Futuro)
  • Quanto: a partir de R$ 420. Crianças até 10 anos não pagam
  • Vendas e mais informações: @crocobeach e site da Crocobeach

Ideal Clube

  • Atrações: Os Transacionais e Carlinhos Palhano
  • Serviços: open food, estacionamento e espaço kids
  • Quando: a partir das 21 horas
  • Onde: Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
  • Quanto: R$ 3.160
  • Vendas e mais informações: Ache Tickets, @idealclube e (85) 99914-0242

DOC Trattoria

  • Atrações: Tarcísio e Ângela Costa
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Doc Trattoria & Wine Bar (rua Ana Bilhar, 1173 - Varjota)
  • Quanto: R$ 400
  • Vendas e mais informações: (85) 98104-8800, @doctrattoriaewinebar e presencialmente

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar