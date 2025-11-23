Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza

Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em FortalezaA virada para 2026 está próxima! Em 38 dias, o novo ano vai chegar. O Vida&Arte selecionou opções para curtir o Réveillon na capital cearense
Da Aldeota à Praia do Futuro, diversas são as opções pela orla e em bairros centrais para aqueles que ainda não decidiram onde passar a virada de 2025 para 2026.
Mesmo com grandes shows no Aterro da Praia de Iracema, a festa de Réveillon em Fortaleza se amplia e leva os turistas e residentes a buscarem alternativas que unem música de todos os estilos, comida e bebida até as primeiras horas do novo ano.
Para além dos clubes tradicionais da Capital, barracas de praia e casas de shows também promovem festas que prometem não deixar a energia diminuir.
Pensando em facilitar a escolha de quem ainda não decidiu onde assistir aos fogos de artifício e renovar as promessas - seja pulando as ondas ou passando por baixo da mesa -, o Vida&Arte reuniu opções para passar o Réveillon 2026 em Fortaleza.
Onde passar o Réveillon 2026 em Fortaleza:
Marina Park
- Atrações: Giovana Bezerra, Litto Lins, Dj Rb e Banda Me Siga
- Serviços: open bar e open food
- Quando: a partir de 22 horas
- Onde: Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 1.200
- Vendas e mais informações: Efolia, (85) 99126-3984 e @marinaparkhotel
5 Elementos Pub
- Atrações: Mr. Joe Black, Amanda Alves e Killer Queen
- Serviços: estacionamento gratuito e distribuição de taças personalizadas
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Quanto: opções a partir de R$ 300. Crianças até 12 anos não pagam
- Vendas e mais informações: @5elementoscervejariaepub, (85) 98505-5505 ou presencialmente no local
Turatti
- Atrações: Ingrid Sales, Rádio Blá e Sinal Verde
- Serviços: open food, open bar, estacionamento gratuito e taça personalizada
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Cervejaria Turatti (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)
- Quanto: a partir de R$ 499,50. Crianças até 8 anos não pagam
- Vendas e mais informações: @cervejariaturatti, (85) 98117-2829 ou presencialmente no local
Vistta Rooftop
- Atrações: Camila Marieta
- Serviços: open bar e open food
- Quando: a partir de 21 horas
- Onde: Vistta Rooftop (avenida Santos Dumont, 6740 - Aldeota)
- Quanto: a partir de R$ 800. Crianças até 10 anos não pagam
- Vendas e mais informações: @visttarooftop e (85) 98508-0261
Mestre Sussa
- Atrações: Yuri Castro e Xand Félix
- Quando: a partir de 21 horas
- Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
- Quanto: a partir de R$ 500, com parte do valor revertido em consumação
- Vendas e mais informações: @mestresussa e (85) 99105-5443
Santa Praia
- Atrações: Banda Sousete, Grupo Deixe in Off, Arthur Bacanna e Manu Amorim
- Serviços: open bar, serviço de buffet e espaço kids
- Quando: a partir das 22 horas
- Onde: Barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antônio Diogo)
- Quanto: a partir de R$ 210. Crianças de até 9 anos não pagam
- Vendas e mais informações: @santa_praia e OutGo
Tempero do Mar
- Atrações: Belinho de Silva, Felipim e Marcos BDR
- Serviços: open bar e open food
- Quando: a partir das 22 horas
- Onde: Tempero do Mar (avenida Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro)
- Quanto: a partir de R$ 490. Crianças até 10 anos não pagam
- Vendas e mais informações: @temperodomar e Sympla
Náutico Atlético Cearense
- Atrações: Naiara Ferrer, Bella Vox e DJ Felipe Cavagnac
- Serviços: serviço de buffet e espaço kids
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: Náutico Atlético Cearense (avenida da Abolição, 2727, Meireles)
- Quanto: opções a partir de R$ 500
- Vendas e mais informações: @nauticoatleticoce e OutGo
Barraca Terra do Sol
- Atrações: DJ Edof, Elane Araújo, Batuque Bacana, Daniel Queiroz e Solange Lima
- Serviços: buffet open food, open bar e espaço kids
- Quando: a partir de 21 horas
- Onde: Barraca Terra do Sol (avenida Clóvis Arrais Maia, 5295 - Praia do Futuro II)
- Quanto: opções a partir de R$ 2.156. Crianças até 9 anos não pagam,
- Vendas e mais informações: @terradosolpraia e OutGo
Barraca Atlantidz
- Atrações: Karenzinha, Leo Frennesy e Balanço Social
- Serviços: open food e open bar, espaço kids
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro)
- Quanto: a partir de R$ 450. Crianças até 10 anos não pagam
- Vendas e mais informações: Express Tickets, @atlantidzoficial, (85) 99402-9196 e (85) 3120-8717
Floresta Bar
- Atrações: Iara Pamella, Deborah Lima, Belinho da Silva, Shirley Cordeiro, Music Vice e Fliperama + Voyage
- Serviços: open bar, open food, espaço kids e estacionamento
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: a partir de R$ 624,90. Crianças até 8 anos não pagam
- Vendas e mais informações: @floresta_bar, site do Floresta Bar e (85) 99186-6063
Barraca América do Sol
- Atrações: Deborah Lima, Val Xavier e DJ Greg Doninni
- Serviços: open bar, open food, espaço kids
- Quando: a partir das 22 horas
- Onde: Barraca América do Sol (avenida Zezé Diogo, 4265 - Praia do Futuro)
- Quanto: a partir de R$ 500
- Vendas e mais informações: @barracaamericadosol, site da América do Sol e (85) 98142-6171
Crocobeach
- Atrações: Felipim, Davizão e Hudson
- Serviços: open bar, open food e espaço kids
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: Crocobeach (avenida Clóvis Arrais Maia, 3125 - Praia do Futuro)
- Quanto: a partir de R$ 420. Crianças até 10 anos não pagam
- Vendas e mais informações: @crocobeach e site da Crocobeach
Ideal Clube
- Atrações: Os Transacionais e Carlinhos Palhano
- Serviços: open food, estacionamento e espaço kids
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
- Quanto: R$ 3.160
- Vendas e mais informações: Ache Tickets, @idealclube e (85) 99914-0242
DOC Trattoria
- Atrações: Tarcísio e Ângela Costa
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Doc Trattoria & Wine Bar (rua Ana Bilhar, 1173 - Varjota)
- Quanto: R$ 400
- Vendas e mais informações: (85) 98104-8800, @doctrattoriaewinebar e presencialmente