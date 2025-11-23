Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza

A virada para 2026 está próxima! Em 38 dias, o novo ano vai chegar. O Vida&Arte selecionou opções para curtir o Réveillon na capital cearense

Da Aldeota à Praia do Futuro, diversas são as opções pela orla e em bairros centrais para aqueles que ainda não decidiram onde passar a virada de 2025 para 2026.

Mesmo com grandes shows no Aterro da Praia de Iracema, a festa de Réveillon em Fortaleza se amplia e leva os turistas e residentes a buscarem alternativas que unem música de todos os estilos, comida e bebida até as primeiras horas do novo ano.