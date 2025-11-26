Mesa de Natal: dicas e tendências de decoração para a ceia

Montar a mesa de Natal é uma tradição. Saiba tendências de redes sociais e dicas práticas para decorar sem gastar muito. / Crédito: Reprodução/Freepik

Com a chegada de dezembro, começa também a dúvida que se repete todos os anos: como montar a mesa da ceia de Natal? Assim como o momento de montar a árvore, preparar a mesa é quase um ritual familiar, e, hoje, inspira milhões de buscas no TikTok, Instagram e Pinterest. A apuração nessas redes revela tendências, ideias acessíveis e combinações simples que transformam o ambiente sem exigir grandes investimentos.

Confira uma lista do que comprar para a decoração da mesa e veja em seguida algumas tendências: Lista rápida do que comprar para montar a mesa Toalha de mesa natalina (vermelha, verde, branca ou neutra)



Velas vermelhas e brancas



Potes de vidro

Bandejas



Pinhas naturais (com ou sem tinta spray dourada/vermelha/branca)



Pisca-pisca



Guardanapos de tecido



Anéis ou fitas para guardanapos



Taças de vidro



Frutas secas, nozes, bolas natalinas e laços



Jogo americano temático Natal 2025: tendências de decoração de mesa 1. Iluminação A iluminação é um dos pilares da estética natalina, e as velas são destaque absoluto nas tendências das redes sociais. Além de trazerem sofisticação, criam um clima aconchegante típico da celebração. As mais usadas são as velas brancas e vermelhas, que combinam com a maioria dos enfeites. Uma dica é acomodá-las em bandejas com bolas natalinas, criando um arranjo seguro e elegante. Outra tendência forte é usar potes de vidro como castiçais, solução econômica e charmosa, que também evita fagulhas sobre a toalha.