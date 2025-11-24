Natal feito à mão: árvore e presépios artesanais são destaque na CeArt

Árvore de Natal em crochê foi produzida por 65 artesãs dos municípios de Solonópole, Jaguaribara, Fortaleza, Itapipoca, Tururu e Limoeiro do Norte / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Mais de 16 mil flores de crochê compõem a estrutura da árvore de Natal exposta na Central de Artesanato do Ceará (CeArt) na noite desta segunda-feira, 24. O evento, na Praça Luiza Távora, também contou com a divulgação do resultado do 28º Concurso de Presépio Artesanal. A instalação representa o esforço conjunto de 65 artesãs dos municípios de Solonópole, Jaguaribara, Fortaleza, Itapipoca, Tururu e Limoeiro do Norte. A iniciativa buscou reforçar as produções artesanais cearenses, unindo-as aos símbolos natalinos.

“Umas faziam o crochê, outras fechavam e outras montavam as mantas”, explica a crochetista Vaneide Bandeira, 57. “E a gente foi vendo que ia dar tudo no tempo certo, e nós conseguimos fazer elas dentro de 45 dias”. Ao ver a estrutura concluída, Vaneide relembra as madrugadas de esforço e os mutirões para que o fluxo do trabalho continuasse — “Muitas vezes eu acordava 1 hora da manhã e o coração ficava acelerando, porque é uma coisa que não depende só de uma, depende de várias cabeças”. Com o tema “Vejo flores em você”, a solenidade de abertura teve a participação da vice-governadora e secretária da Proteção Social do Ceará (SPS), Jade Romero. “A CeArt compra direto do artesão e vende para o consumidor final. Portanto, a gente está falando de renda extra, de movimento da economia por meio do artesanato, que em muitas famílias é uma arte passada de geração em geração e que traz ali o sustento para muitos cearenses”, disse em coletiva de imprensa.

O espaço na Praça Luiza Távora ainda abrigou as 41 peças selecionadas para o Concurso de Presépio Artesanal, com cinco obras premiadas no evento, do primeiro ao quinto lugar.