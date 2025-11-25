Árvore de Natal: quando montar em 2025? Veja tendências

Muitas tendências para a montagem e decoração da árvore convivem em 2025 e não é preciso escolher apenas uma. Saiba dicas para criar um visual único. / Crédito: Reprodução/Freepik

À medida que o fim do ano se aproxima, a dúvida reaparece em muitos lares: qual é o momento certo para montar a árvore de Natal? Para quem segue a tradição cristã, esse gesto simbólico marca o início do Advento — período de preparação espiritual que antecede o Natal. Em 2025, o primeiro domingo do Advento acontece em 30 de novembro, considerado o dia ideal para montar a árvore, distribuir os enfeites e abrir oficialmente a temporada natalina em casa.

Quando desmontar a árvore de Natal? Assim como existe um dia para montar, também há uma data simbólica para desmontar tudo: o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro. A data relembra a visita dos três reis magos ao Menino Jesus e marca o encerramento do ciclo natalino. Por isso, muitas famílias mantêm a decoração até esse dia, respeitando o período completo de celebração.

Tendências de decoração de Natal 2025 Árvores brancas, enfeites de vidro, globos de neve, pisca-pisca com luzes grandes e douradas são tendências da decoração de Natal 2025. Crédito: Reprodução/TikTok @achado&design Para descobrir o que deve bombar neste Natal, O POVO observou conteúdos virais nas redes sociais. Plataformas como TikTok, Instagram e Pinterest já mostram tendências fortes para 2025; e todas seguem uma estética que mistura nostalgia, aconchego e brilho na medida certa. Para além da árvore, as tendências recomendam apostar em detalhes de ornamentação. A casa como um todo faz diferença no clima natalino. Sugestões que estão em alta: