Árvore de Natal: quando montar em 2025? Veja tendências de decoraçãoSaiba a data ideal para montar a árvore de Natal em 2025 e veja as principais tendências de decoração, com dicas que estão bombando nas redes sociais
À medida que o fim do ano se aproxima, a dúvida reaparece em muitos lares: qual é o momento certo para montar a árvore de Natal? Para quem segue a tradição cristã, esse gesto simbólico marca o início do Advento — período de preparação espiritual que antecede o Natal.
Em 2025, o primeiro domingo do Advento acontece em 30 de novembro, considerado o dia ideal para montar a árvore, distribuir os enfeites e abrir oficialmente a temporada natalina em casa.
Além de seguir o calendário litúrgico, a data permite aproveitar a decoração com mais calma, transformando o processo em um ritual familiar cheio de significado.
Por que seguir a tradição do Advento?
A escolha de montar a árvore no Advento está ligada ao simbolismo de espera e reflexão antes da celebração de 25 de dezembro.
Esse período reforça a ideia de desacelerar e viver o Natal como algo que vai além da decoração.
Quando desmontar a árvore de Natal?
Assim como existe um dia para montar, também há uma data simbólica para desmontar tudo: o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro.
A data relembra a visita dos três reis magos ao Menino Jesus e marca o encerramento do ciclo natalino.
Por isso, muitas famílias mantêm a decoração até esse dia, respeitando o período completo de celebração.
Tendências de decoração de Natal 2025
Para descobrir o que deve bombar neste Natal, O POVO observou conteúdos virais nas redes sociais. Plataformas como TikTok, Instagram e Pinterest já mostram tendências fortes para 2025; e todas seguem uma estética que mistura nostalgia, aconchego e brilho na medida certa.
Para além da árvore, as tendências recomendam apostar em detalhes de ornamentação. A casa como um todo faz diferença no clima natalino. Sugestões que estão em alta:
- guirlandas volumosas com laços gigantes;
- ramos verdes nas janelas (inspirado no estilo europeu);
- velas aromáticas de baunilha, canela e pinho;
- mantas e almofadas temáticas na sala;
- arranjos baixos de mesa com velas grossas.
Confira a seguir a lista de tendências e como executar cada uma delas:
1. Árvores brancas e brilho retrô dos anos 50 e 60
As árvores brancas voltam com força e aparecem acompanhadas de enfeites de vidro, globos de neve e pisca-pisca com luzes grandes e douradas.
O efeito é luxuoso e traz aquela energia retrô que remete às décadas de 1950 e 1960.
2. Laços gigantes: o grande hit do ano
Os laços grandes são a aposta número um para 2025.
As redes sociais estão repletas de árvores decoradas com laços de veludo, cetim e tecidos metalizados, que deixam o visual sofisticado e fotogênico. Eles aparecem também em guirlandas, mesas e arranjos.
3. Veludo, cristal e brilho elegante
Enfeites de veludo, bolas de cristal e ornamentos com acabamento luminoso entram na decoração como elementos refinados.
A combinação cria uma estética clássica, porém moderna, valorizando texturas e materiais que ganham destaque sob a luz quente.
4. Tons naturais e clima “woodland” aconchegante
A tendência “woodland”, inspirada na natureza, segue firme em 2025. Pinhas, madeira, folhas secas, musgo artificial e até cogumelos decorativos aparecem em diversos arranjos.
A paleta inclui tons terrosos, marrons, verdes suaves e detalhes orgânicos, criando a sensação de uma cabana acolhedora.
5. Cores ousadas: azul, roxo e rosa nas árvores
As árvores coloridas também ganharam espaço nas redes sociais. Azul profundo, roxo vibrante e rosa glamouroso são algumas das apostas que fogem do tradicional e criam ambientes mais modernos e descontraídos.
6. Árvores temáticas: filmes, livros e cultura pop
As árvores temáticas continuam encantando quem busca inovação. Em 2025, aparecem inspirações em filmes como Wicked, Harry Potter e outros universos queridos pelo público.
Os temas surgem tanto nas cores quanto nos ornamentos, garantindo personalidade e diversão à decoração.
7. Iluminação quente e ornamentos luminosos
As luzes em tom quente dominam as composições, criando clima acolhedor. Além disso, fitas de LED e ornamentos luminosos aparecem como complemento, trazendo pontos de luz que valorizam a árvore e o ambiente.