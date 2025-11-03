Tremembé explora triângulo amoroso de Sandrão, Richthofen e Matsunaga

Tremembé explora triângulo amoroso de Sandrão, Richthofen e MatsunagaCondenada por sequestro e homicídio, Sandrão ficou conhecida por seus relacionamentos dentro da prisão. A série lançada sexta-feira, 31, deve aprofundar as relações
A série "Tremembé" estreou no catálogo do Prime Video nesta sexta-feira, 31. A produção se propõe para além de resgatar as histórias dos crimes cometidos pelos internos da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, que fica no município de Tremembé, São Paulo. A penitenciária é conhecida por abrigar autores de crimes de grande repercussão.
Um dos pontos da série é aprofundar as relações entre os presos. Entre elas, está o triângulo amoroso vivido por Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Sandrão (Letícia Rodrigues).
Durante esses anos em Tremembé, Sandrão viveu um romance com Matsunaga e, posteriormente, Richthofen. A série aprofunda essas relações ao longo dos cinco episódios.
Além da rotina das três, a série mostra o dia a dia dos presos mais conhecidas do País. São nomes como Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato) e Daniel Cravinhos (Felipe Simas).
Também aparecem na produção Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos).
Quem é Sandrão?
Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, foi condenada a 27 anos de prisão em 2003, após participar do sequestro e morte do vizinho, que tinha 14 anos, com ajuda de três cúmplices
Ela pedia resgate de R$ 40 mil. Mesmo após o pagamento, o jovem foi encontrado morto com um tiro na cabeça.
Durante as negociações eles perceberam que os parentes do garoto não tinham as condições financeiras esperadas e reduziram o valor para R$ 3 mil.
A quantia foi obtida com um agiota e com a ajuda de vizinhos, ideia sugerida pela própria Sandra, que chegou a consolar a família da vítima enquanto participava do crime.
Ela alegou ter sido obrigada a participar do sequestro e negou intenção de matar o adolescente, mas acabou condenada a 24 anos de prisão por sequestro e homicídio.
Sandra foi transferida para Tremembé depois de agredir um agente penitenciário. Inicialmente, ela se relacionou com Elize, mas começou um namoro com Suzane em 2014, depois de a conhecer na fábrica de roupas da prisão.
"Tremembé" é baseada nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", escritos por Ullisses Campbell.