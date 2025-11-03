Tremembé explora triângulo amoroso de Sandrão, Richthofen e Matsunaga

A série "Tremembé" foi lançada nesta sexta-feira, 31 / Crédito: Prime Video /divulgação

A série "Tremembé" estreou no catálogo do Prime Video nesta sexta-feira, 31. A produção se propõe para além de resgatar as histórias dos crimes cometidos pelos internos da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, que fica no município de Tremembé, São Paulo. A penitenciária é conhecida por abrigar autores de crimes de grande repercussão. Um dos pontos da série é aprofundar as relações entre os presos. Entre elas, está o triângulo amoroso vivido por Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Sandrão (Letícia Rodrigues).

Durante esses anos em Tremembé, Sandrão viveu um romance com Matsunaga e, posteriormente, Richthofen. A série aprofunda essas relações ao longo dos cinco episódios. Além da rotina das três, a série mostra o dia a dia dos presos mais conhecidas do País. São nomes como Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato) e Daniel Cravinhos (Felipe Simas). Também aparecem na produção Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos).

Durante as negociações eles perceberam que os parentes do garoto não tinham as condições financeiras esperadas e reduziram o valor para R$ 3 mil. A quantia foi obtida com um agiota e com a ajuda de vizinhos, ideia sugerida pela própria Sandra, que chegou a consolar a família da vítima enquanto participava do crime. Ela alegou ter sido obrigada a participar do sequestro e negou intenção de matar o adolescente, mas acabou condenada a 24 anos de prisão por sequestro e homicídio.

