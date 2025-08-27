‘Tremembé’ revela elenco: veja fotos e compare com os criminosos reais

A estreia de "Tremembé" está prevista para 2025 no Prime Video / Crédito: Divulgação/Prime Video

O Prime Video divulgou as primeiras fotos de “Tremembé”, sua nova série de true crime inspirada na penitenciária paulista que abrigou alguns dos criminosos mais famosos do Brasil. O elenco traz Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, Carol Garcia como Elize Matsunaga e outros nomes reconhecidos.

Veja as imagens e compare os personagens com as figuras reais que marcaram a história criminal do País.

Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen Marina Ruy Barbosa como Suzane Von Richthofen em “Tremembé” Crédito: Divulgação/Prime Video/Reprodução/Youtube Marina Ruy Barbosa assume seu primeiro papel de assassina e da vida a Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo homicídio dos pais. A atriz mantém os tons ruivos naturais, característica marcante de Suzane.

Leia mais Com Marina Ruy Barbosa, Prime Video divulga trailer de ‘Tremembé’ Sobre o assunto Com Marina Ruy Barbosa, Prime Video divulga trailer de ‘Tremembé’

Felipe Simas como Daniel Cravinhos Felipe Simas como Daniel Cravinhos em “Tremembé” Crédito: Divulgação/Prime Video/Reprodução/Youtube Felipe Simas, reconhecido por seu papel em "Dona de Mim" (2025), da Globo, foi escalado para interpretar Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato dos pais de Suzane, sua ex-namorada. Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos em “Tremembé” Crédito: Divulgação/Prime Video/Reprodução/Youtube

Já Kelner Macêdo encarna o segundo irmão Cravinho, Cristian, que recebeu pena de 38 anos e seis meses de prisão também pelo caso Von Richthofen. Ainda esse ano, 2025, Kelner estava interpretando um cangaceiro em Guerreiros do Sol, novela do Globo Play. Leia mais Tremembé: relembre os casos reais de crimes que marcaram o Brasil Sobre o assunto Tremembé: relembre os casos reais de crimes que marcaram o Brasil Carol Garcia como Elize Matsunaga

Carol Garcia como Elize Matsunaga em “Tremembé” Crédito: Divulgação/Prime Video/Divulgação/Netflix

Carol Garcia interpreta Elize Matsunaga em seu primeiro projeto fora da Globo. Conhecida como “a mulher que matou o marido”, ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão por assassinar e esquartejar Marcos Kitano Matsunaga, então CEO da Yoki. Leticia Rodrigues como Sandrão Leticia Rodrigues como Sandrão em “Tremembé” Crédito: Divulgação/Prime Video/Reprodução/Youtube Leticia Rodrigues surge com o cabelo curto para viver Sandrão, condenada a 27 anos de prisão por sequestrar e matar um adolescente de 14 anos.