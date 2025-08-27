‘Tremembé’ revela elenco: veja fotos e compare com os criminosos reais

‘Tremembé’ revela elenco: veja fotos e compare com criminosos da vida realPrime Vídeo divulgou fotos do elenco da sua nova série sobre a famosa penitenciária do interior paulista. Confira primeiras imagens
O Prime Video divulgou as primeiras fotos de “Tremembé”, sua nova série de true crime inspirada na penitenciária paulista que abrigou alguns dos criminosos mais famosos do Brasil.
O elenco traz Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, Carol Garcia como Elize Matsunaga e outros nomes reconhecidos.
Veja as imagens e compare os personagens com as figuras reais que marcaram a história criminal do País.
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen
Marina Ruy Barbosa assume seu primeiro papel de assassina e da vida a Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo homicídio dos pais. A atriz mantém os tons ruivos naturais, característica marcante de Suzane.
Felipe Simas como Daniel Cravinhos
Felipe Simas, reconhecido por seu papel em "Dona de Mim" (2025), da Globo, foi escalado para interpretar Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato dos pais de Suzane, sua ex-namorada.
Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos
Já Kelner Macêdo encarna o segundo irmão Cravinho, Cristian, que recebeu pena de 38 anos e seis meses de prisão também pelo caso Von Richthofen. Ainda esse ano, 2025, Kelner estava interpretando um cangaceiro em Guerreiros do Sol, novela do Globo Play.
Carol Garcia como Elize Matsunaga
Carol Garcia interpreta Elize Matsunaga em seu primeiro projeto fora da Globo. Conhecida como “a mulher que matou o marido”, ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão por assassinar e esquartejar Marcos Kitano Matsunaga, então CEO da Yoki.
Leticia Rodrigues como Sandrão
Leticia Rodrigues surge com o cabelo curto para viver Sandrão, condenada a 27 anos de prisão por sequestrar e matar um adolescente de 14 anos.
Na penitenciária de Tremembé, Sandrão envolveu-se amorosamente com Elize e, posteriormente, se casou com Suzane.
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá
Bianca Comparato foi escalada para fazer Anna Carolina Jatobá, condenada a 26 anos e oito meses de prisão pela morte de Isabella Nardoni, de 5 anos, enteada que foi espancada e asfixiada.
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni
Lucas Oradovschi, que esteve em Vai na Fé (2023), foi o escolhido para dar vida a Alexandre Nardoni, considerado culpado por jogar a filha Isabella do sexto andar do Edifício London, na Zona Norte de São Paulo, após o espancamento.
“Tremembé”: a nova série true crime do Prime Video
Inspirada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista e roteirista da série, Ulisses Campbell, a trama de “Tremembé” foca na interação entre condenados por casos de repercussão nacional.
Embora seja uma obra ficcional, a série promete trazer dinâmicas e situações baseadas em histórias reais que aconteceram na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II, em São Paulo.
As gravações já foram concluídas e a série encontra-se em fase de pós-produção. A estreia está prevista para 2025 no Prime Video.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente