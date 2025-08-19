Com Marina Ruy Barbosa, Prime Video divulga trailer de ‘Tremembé’Nova série da Prime Video, 'Tremembé' irá narrar histórias reais de presos que cometeram crimes com grande repercussão nacional
A Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 18, o primeiro trailer de sua mais nova série inspirada em histórias reais: “Tremembé”.
Com direção de Vera Egito (“Serra Pelada” e “Amores Urbanos”), a produção recorda as histórias de presos que tiveram seus crimes repercutidos nacionalmente e que estão no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo.
No vídeo, Marina Ruy Barbosa surge no papel de Suzane von Richthofen, jovem que planejou o assassinato dos pais em 2002. “Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois”, escreveu a plataforma de streaming na publicação.
'Tremembé' irá narrar histórias reais de presos
À época do anúncio da série ficcional, “Tremembé” foi descrita como uma produção que terá “estética e proposta diferentes” dos filmes sobre Suzane e os irmãos Cravinhos, estrelados por Carla Diaz e também lançados pela Prime Video.
Além de Suzane, a série também irá abordar as trajetórias de Roger Abdelmassih, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e de Cristian Cravinhos. O elenco completo e a data de lançamento de “Tremembé” ainda não foram divulgados.
