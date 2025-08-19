Com Marina Ruy Barbosa, Prime Video divulga trailer de ‘Tremembé’

Marina Ruy Barbosa irá interpretar Suzane von Richthofen em "Tremembé", nova série de true crime da Prime Video / Crédito: Prime Video/Divulgação

A Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 18, o primeiro trailer de sua mais nova série inspirada em histórias reais: “Tremembé”. Com direção de Vera Egito (“Serra Pelada” e “Amores Urbanos”), a produção recorda as histórias de presos que tiveram seus crimes repercutidos nacionalmente e que estão no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo.