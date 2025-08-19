Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Marina Ruy Barbosa, Prime Video divulga trailer de ‘Tremembé’

Nova série da Prime Video, 'Tremembé' irá narrar histórias reais de presos que cometeram crimes com grande repercussão nacional
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

A Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 18, o primeiro trailer de sua mais nova série inspirada em histórias reais: “Tremembé”.

Com direção de Vera Egito (“Serra Pelada” e “Amores Urbanos”), a produção recorda as histórias de presos que tiveram seus crimes repercutidos nacionalmente e que estão no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo.

No vídeo, Marina Ruy Barbosa surge no papel de Suzane von Richthofen, jovem que planejou o assassinato dos pais em 2002. “Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois”, escreveu a plataforma de streaming na publicação.

'Tremembé' irá narrar histórias reais de presos

À época do anúncio da série ficcional, “Tremembé” foi descrita como uma produção que terá “estética e proposta diferentes” dos filmes sobre Suzane e os irmãos Cravinhos, estrelados por Carla Diaz e também lançados pela Prime Video.

Além de Suzane, a série também irá abordar as trajetórias de Roger Abdelmassih, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e de Cristian Cravinhos. O elenco completo e a data de lançamento de “Tremembé” ainda não foram divulgados.


