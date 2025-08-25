Tremembé, o "presídio dos famosos": como é o na vida real?

Entrada da Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como "presídio dos famosos" / Crédito: Divulgação/Secretaria de Administração de São Paulo

Com data de estreia a ser anunciada, a série “Tremembé” da Prime Video está chamando a atenção pelos materiais promocionais focados nos criminosos famosos que já passaram pelo local. Localizada a 150 km de São Paulo, a verdadeira “Penitenciária II de Tremembé” é oficialmente Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado e está em processo de mudança do perfil de presos que recebe. A seguir, veja como ela é na vida real:

Construída em 1948, a penitenciária abriga, desde março de 2002, presos especiais e que correm risco de vida em outras unidades prisionais. No entanto, segundo o escritor Ulisses Campbell para O Globo, a Secretaria de Administração (SAP) de São Paulo decidiu que iria mudar o perfil da instituição. O local adotou, por exemplo, a transferência de presos como Robinho e Thiago Brennand, ambos condenados em casos de estupro, para a Penitenciária de Potim em Aparecida do Norte. A decisão visa acabar com a fama de "presídio dos famosos", consolidada por anos graças a presença de presos por casos de grande repercussão nacional e que agora ressurge com a série "Tremembé", adaptada do livro escrito por Ulisses Campbell.

Segundo o autor, o complexo penitenciário de Tremembé tem quase 7 mil presos na contagem de julho de 2025. Isso equivale à cerca de 13,5% da cidade de Tremembé. O complexo é dividido em cinco unidades diferentes, três delas masculinas e duas femininas. Cada uma segue um perfil definido pelo Decreto 50.414/2005 que regula o destino dos condenados conforme o tipo de crime, regime e vulnerabilidade. Os critérios de cada unidade são:

P1 masculina: Presos de regime fechado que não podem conviver com o restante da população carcerária (ex-policiais, autores de crimes contra crianças e estupradores)

P2 masculina: Mesmo perfil de segurança da P1, mas com presos escolhidos pela sua notoriedade, como Alexandre Nardoni e Cristian Cravinhos.

P1 feminina: Presas em regime fechado e semiaberto

P2 feminina: Presas exclusivamente em regime semiaberto

Centro de Progressão Penitenciária: Presos em regime semiaberto, que têm o direito de trabalhar ou estudar durante o dia e precisam retornar à unidade para pernoite Os presos em Tremembé II fazem as refeições diárias em suas celas e têm direito a banho de sol. A instituição conta com cozinha, igreja, sala de aula, biblioteca, um campo de futebol, horta e as fábricas da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap). Nelas, são produzidas carteiras e cadeiras escolares, além de fechaduras e pastilhas desinfetantes para vaso sanitário. Há também acesso a cursos de teatro e oficinas, como leitura e origami, e a biblioteca do local é equipada com mais de sete mil títulos.