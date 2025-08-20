Tremembé: tudo o que você precisa saber sobre a série

Tremembé: saiba tudo sobre a nova série true crime do Prime VideoTremembé abordará as interações entre criminosos de casos famosos como Suzane Von Richthofen, Elize Matsunaga e o casal Nardoni; saiba mais
Explorando crimes reais, as séries do gênero true crime vêm ganhando espaço nas produções brasileiras. Casos como o de Elize Matsunaga, o de Suzane Von Richthofen e o assassinato de Danielle Perez já foram retratados em diferentes plataformas de streamming.
Agora, a nova série do Prime Video, “Tremembé”, promete contar a história da penitenciária que abrigou alguns dos criminosos mais famosos do Brasil: Tremembé II.
Inspirada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista e roteirista da série, Ulisses Campbell, a trama foca na interação entre condenados por casos de repercussão nacional.
A narrativa também aborda os recortes da ala feminina e da ala masculina do Complexo II da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé, em São Paulo.
Embora seja uma obra ficcional, a série promete trazer dinâmicas e situações baseadas em histórias reais que aconteceram dentro da penitenciária.
Tremembé: veja detalhes da série sobre a vida de criminosos brasileiros
Suzane Von Richthofen é a protagonista, interpretada por Marina Ruy Barbosa. A atriz surgiu caracterizada como Suzane em um teaser da série, lançado nessa segunda-feira, 18, no Instagram do Prime Video.
Na legenda, a plataforma escreveu: “Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois”, chamando a atenção dos fãs que já acompanharam produções que retrataram o caso antes da prisão da jovem.
Além de Suzane, outros criminosos condenados em Tremembé II aparecerão na trama, como Elize Matsunaga (Carol Garcia), condenada pelo assassinato do marido; Ana Carolina Jatobá (Bianca Comparato) e Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), condenados pela morte da filha Isabella Nardoni; e os irmãos Cravinhos (Anselmo Vasconcelos e Felipe Simas), condenados pelo assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen.
O roteiro é assinado por Ulisses Campbell, Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A direção geral é de Vera Egito, com direção episódica de Daniel Lieff. As gravações já foram concluídas e a série encontra-se em fase de pós-produção. A estreia está prevista para 2025 no Prime Video.