Tremembé: tudo o que você precisa saber sobre a série

Tremembé: nova série baseada em histórias reais que aconteceram dentro da penitenciária / Crédito: Reprodução

Explorando crimes reais, as séries do gênero true crime vêm ganhando espaço nas produções brasileiras. Casos como o de Elize Matsunaga, o de Suzane Von Richthofen e o assassinato de Danielle Perez já foram retratados em diferentes plataformas de streamming. Agora, a nova série do Prime Video, “Tremembé”, promete contar a história da penitenciária que abrigou alguns dos criminosos mais famosos do Brasil: Tremembé II.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inspirada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista e roteirista da série, Ulisses Campbell, a trama foca na interação entre condenados por casos de repercussão nacional. A narrativa também aborda os recortes da ala feminina e da ala masculina do Complexo II da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé, em São Paulo. Embora seja uma obra ficcional, a série promete trazer dinâmicas e situações baseadas em histórias reais que aconteceram dentro da penitenciária. Tremembé: veja detalhes da série sobre a vida de criminosos brasileiros Suzane Von Richthofen é a protagonista, interpretada por Marina Ruy Barbosa. A atriz surgiu caracterizada como Suzane em um teaser da série, lançado nessa segunda-feira, 18, no Instagram do Prime Video.