Cristian Cravinhos sobre Tremembé: 'A série é mentirosa'

Cristian Cravinhos, um dos ex-detentos de Tremembé, criticou série do Prime Video / Crédito: Reprodução/Youtube/Instagram/cristian.cravinhos

A nova série da Prime Video, Tremembé, tem chamado a atenção do público ao apresentar o cotidiano do presídio que abrigou os criminosos dos casos mais conhecidos do País. Mas nem todos os representados ficaram satisfeitos com o resultado. Cristian Cravinhos afirmou em redes sociais que “a série é mentirosa".

Ao ser perguntado sobre quais detalhes eram mentiras, ele respondeu que era “praticamente tudo”.

A série é baseada no livro homônimo do jornalista Ulisses Campbell e foca em mostrar o cotidiano dos condenados dentro do presídio. Por que Cristian Cravinhos estava no presídio “Tremembé”? Cristian foi condenado pela morte do casal Manfred e Marísia Von Richthofen em 2006, quatro anos após o crime. Recebeu a sentença de 38 anos e seis meses de prisão em regime fechado.