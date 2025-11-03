Cristian Cravinhos sobre Tremembé: 'A série é mentirosa'

Cristian Cravinhos comenta sobre Tremembé: 'A série é mentirosa'Nova produção do Prime Video conquistou o público e rendeu comentários de uma das personalidades apresentadas
A nova série da Prime Video, Tremembé, tem chamado a atenção do público ao apresentar o cotidiano do presídio que abrigou os criminosos dos casos mais conhecidos do País.
Mas nem todos os representados ficaram satisfeitos com o resultado. Cristian Cravinhos afirmou em redes sociais que “a série é mentirosa".
Na produção, o personagem é interpretado por Kelner Macêdo e ganha destaque por viver um romance com outro presidiário, além de aparecer em uma cena usando calcinha.
Como Cristian Cravinhos criticou “Tremembé”?
Em publicação nos stories do Instagram neste domingo, 2, Cristian publicou o comentário: “Bora galera! Muita mentira". Em seguida, abriu os comentários da postagem para responder os seguidores.
Para enfatizar sua opinião sobre a série, o condenado pela morte do casal Von Richthofen escreveu nos comentários “"A série é mentirosa! Acordem!"
Ao ser perguntado sobre quais detalhes eram mentiras, ele respondeu que era “praticamente tudo”.
A série é baseada no livro homônimo do jornalista Ulisses Campbell e foca em mostrar o cotidiano dos condenados dentro do presídio.
Por que Cristian Cravinhos estava no presídio “Tremembé”?
Cristian foi condenado pela morte do casal Manfred e Marísia Von Richthofen em 2006, quatro anos após o crime. Recebeu a sentença de 38 anos e seis meses de prisão em regime fechado.
Ele cumpre o restante da pena em liberdade desde março deste ano, sendo o último dos condenados pelo crime a acessar o benefício. Confira abaixo o trailer da série “Tremembé”.