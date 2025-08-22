Tremembé: os casos reais de crimes que chocaram o Brasil

Tremembé: Globoplay terá uma série documental contando a história do caso que levou a prisão do ex-jogador Robinho / Crédito: Reprodução/ TV Record

Construído em 1948, a Penitenciária de Tremembé ganhou notoriedade nacional ao se tornar destino de réus célebres, muitos deles condenados por assassinatos de grande repercussão. A política de separar presos de casos midiáticos do convívio direto com detentos ligados a facções transformou o presídio em uma espécie de vitrine dos escândalos criminais brasileiros.

Agora, a nova série do Prime Video, “Tremembé”, promete contar a história da penitenciária que abrigou alguns dos criminosos mais famosos do Brasil.

Tremembé: os casos reais de crimes que marcaram o Brasil Entre as histórias que moldaram a fama da unidade, está o caso de Suzane von Richthofen, condenada por planejar e executar, em 2002, o assassinato dos pais, Manfred e Marísia. Suzane passou anos na Penitenciária Feminina I de Tremembé, até conquistar liberdade no início de 2023. O crime, considerado um dos mais brutais do Brasil, marcou a cultura popular e ajudou a fixar a imagem da penitenciária como destino para réus de alta notoriedade.

Outro nome ligado ao local é o de Elize Matsunaga, sentenciada em 2016 pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga. O caso, que ganhou documentários e séries, também teve Tremembé como cenário de parte da pena da empresária, que recebeu liberdade condicional em 2022. Assim como Suzane, Anna Carolina Jatobá também ocupou uma cela na unidade. Condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni, em 2008, ela progrediu ao regime aberto em 2023.

Na ala masculina, crimes que chocaram famílias inteiras e o país inteiro também passaram pelos portões de Tremembé. Alexandre Nardoni, pai de Isabella, e os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, cúmplices de Suzane, foram presos na Penitenciária II. O mesmo espaço recebeu Lindemberg Alves Fernandes, condenado pelo assassinato da jovem Eloá Pimentel, após um sequestro transmitido ao vivo para todo o País em 2008. O presídio também foi casa temporária para outros casos emblemáticos, como o de Gil Rugai, condenado por matar o pai e a madrasta; Roger Abdelmassih, ex-médico sentenciado por abusos sexuais contra pacientes; e Mizael Bispo, autor do feminicídio de Mércia Nakashima.