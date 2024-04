Eclipse lunar raro e queda de meteoro são observados no RS; confira

Um eclipse lunar raro e a queda de um meteoro foram registrados na madrugada desta segunda-feira, 25, no céu do Rio Grande do Sul. O Observatório Espacial Heller & Jung, localizado no município de Taquara, foi responsável por observar e filmar os fenômenos astronômicos.

No início da madrugada, por volta 0h13min, foi registrada a queda do meteoro de tipo fireball, termo dado a estrelas de grande luminosidade. Conforme o Observatório, o meteoro teve uma duração de 2,46 segundos.