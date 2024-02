Médico é preso após chamar enfermeira de "nordestina burra" no Rio Grande do Sul

Em decisão de 2022, o STJ equiparou a discriminação contra nordestinos com o crime de racismo

Um médico de 63 anos foi preso em flagrante por injúria discriminatória em Morro Reuter, cidade do interior do Rio Grande do Sul. O profissional de uma unidade básica de saúde chamou uma enfermeira de “nordestina burra”.

O suspeito, a vítima e duas testemunhas do ocorrido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil da cidade. A situação aconteceu no local de trabalho do médico e da enfermeira.