Estudo brasileiro analisa casos de AVC ligados à doença de Chagas

Realizada entre 2009 e 2016, pesquisa descobriu que fatores como idade e hipertensão aumentam risco de derrame em pacientes com doença de Chagas

O artigo foi escrito por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade de Pernambuco (UPE). Nele, foram relatados casos de 499 pacientes diagnosticados com doença de Chagas que, durante o período de acompanhamento — entre 2009 e 2016 —, tiveram pelo menos um AVC.

Uma pesquisa realizada por cientistas de diversos estados brasileiros descobriu uma série de fatores que aumentam as chances de um acidente vascular cerebral (AVC) em pacientes com doença de Chagas . O estudo foi publicado na revista científica Cerebrovascular Diseases no último dia 16.

Fatores de risco para AVC em pacientes com doença de Chagas

O principal elemento de ligação entre a doença de Chagas e o AVC, segundo o estudo, é a hipertensão. Das pessoas analisadas, 81% foram diagnosticadas com a enfermidade. Também são fatores de alto risco o colesterol alto, presente em 56% dos pacientes; o tabagismo, com prevalência de 38%; e o alcoolismo, existente em 35% dos casos.

Embora em menor grau, o diabetes também pode influenciar na ocorrência de derrames em pessoas com doença de Chagas: 25% dos pacientes tinha esta comorbidade. Um fator que aparentemente tem pouca influência é a obesidade, presente em apenas 6% dos registros.

Doença de Chagas leva a maior recorrência de derrames

Os cientistas também descobriram que a doença de Chagas aumenta as chances de que o paciente tenha mais que um derrame. Na população em geral, o índice de recorrência é de aproximadamente 20% em dez anos após o primeiro episódio. No grupo analisado, porém, em sete anos, 29,6% das pessoas sofreu pelo menos um AVC além do inicial.

Segundo a pesquisa, o sexo pode ser um fator de risco para a recorrência do AVC em pacientes com doença de Chagas. No grupo estudado, a chance de ter mais de um derrame foi 83,7% maior em mulheres.

A chance, porém, pode ser reduzida com o uso de medicamentos, de acordo com a pesquisa. Remédios anticoagulantes e antiplaquetários levaram a uma redução de, respectivamente, 77,9% e 82,3% na recorrência de derrames. No entanto, os cientistas pontuaram que este efeito pode ser limitado apenas a determinados grupos.

Atualmente, a orientação é que seja receitado o uso de anticoagulantes a qualquer paciente com doença de Chagas que tenha sofrido um derrame. O estudo sugere que, considerando os efeitos colaterais do uso deste tipo de remédio de forma vitalícia, pode haver a necessidade de recomendar o uso destes remédios apenas a quem tenha sofrido o chamado AVC isquêmico cardioembólico.