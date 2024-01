Eclipses 2024: quando tem eclipse solar e lunar este ano

O primeiro eclipse de 2024 será marcado no calendário astronômico já no mês de março. Confira datas e onde estarão visíveis os eclipses deste ano

Eclipses solares, lunares, anulares, penumbrais, parciais ou totais, ao todo, serão quatro fenômenos este ano. Confira a seguir, o calendário de eclipses deste ano e em que lugares do mundo será possível acompanhar os eventos.

Os eclipses são fenômenos astronômicos que oferecem oportunidades únicas para contemplar a interação do sistema solar. Em 2024, diversas regiões da Terra serão contempladas com eles, incluindo o Brasil.

Eclipse lunar penumbral em 24 de março



Todos que estiverem no continente americano poderão acompanhar o eclipse lunar penumbral em 24 de março. O eclipse máximo ocorrerá às 04h13 (no horário de Brasília).

Segundo informações da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), durante um eclipse lunar total, a Lua adentra completamente a região mais escura da sombra terrestre, conhecida como umbra.

Já em um eclipse penumbral, como o de março, a Lua atravessa a penumbra da Terra, uma área mais externa e sutil da sombra projetada pelo planeta. Assim, a luminosidade da lua diminui, tornando por vezes quase imperceptível a sua ocultação pelo Sol.

Eclipse solar total em 8 de abril



Os observatórios da Nasa aguardam com expectativa a chegada do primeiro eclipse solar de 2024 em 8 de abril.

Este eclipse, com uma duração de aproximadamente 4 minutos, será visível exclusivamente na América do Norte. Seu percurso terá início no Oceano Pacífico Sul, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá.

Um eclipse solar total ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face da estrela e resultando na escuridão temporária do céu, assemelhando-se ao fenômeno do nascer ou pôr-do-sol.