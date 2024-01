'Cometa do Diabo' será visível da Terra a partir de abril deste ano

Após 2024, o Cometa do Diabo fará sua próxima aparição em 2095 Crédito: Reprodução/Dan Bartlett/NASA

Sete décadas depois de sua última aparição, o cometa 12P/Pons-Brooks, também conhecido como "Cometa do Diabo", estará de volta ao sistema solar em 2024. O astro está cada vez mais perto do Sol e da Terra e poderá ser visível a olho nu em abril deste ano. O corpo celeste mede quase três vezes o tamanho do Monte Everest. Ele é formado por rochas e gases criogênicos que, quando aquecidos pelo sol, explodem e emitem um rastro em formato de chifres, chamado de cauda cometária. Devido à essa característica, o astro ganhou o apelido de "Cometa do Diabo".

A partir de quando o "Cometa do Diabo" estará visível? A partir do mês de abril de 2024, o cometa do diabo poderá ser visto a olho nu, atingindo sua visibilidade máxima no dia 21 do mesmo mês. Devido à posição geográfica do Brasil, inserido no hemisfério sul global, este astro poderá ser visível ao longo de quase todo o ano.

É esperado que o cometa passe entre as órbitas da Terra e do planeta Vênus, atingindo sua maior proximidade com o Sol. Nesta época, as explosões de gases atingirão o máximo e tornarão o astro mais visível, com uma magnitude aparente Grandeza onde se mede o brilho das estrelas e demais corpos celestes do universo. Quanto menor o número (próximo de zero e abaixo de zero), mais brilhante é o astro.

Exemplos:

- Sol: magnitude -26,8 (mais brilhante)

- Lua: -12,7

- Vênus: -4,47 (planeta também conhecido como Estrela d'Alva)

- Sirius: -1,33 (estrela mais brilhante no céu noturno)

- Vega: 0,03

- Cruzeiro do Sul: 2,8

de 4,5. O "Cometa do Diabo" se aproximará da Terra em 2024 Crédito: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project

O que são cometas?

Cometas são pequenos corpos celestes que giram ao redor do Sol em órbitas elíptica De formato oval . Esses astros são compostos por rochas, gelo e gases congelados, podendo ser monóxido ou dióxido de carbono, metano, amônia e outros. Assim como o cometa do diabo, todos os demais cometas, quando aquecidos pela calor do Sol, explodem e emitem um rastro que pode chegar a milhões de quilômetros de extensão.

O cometa mais conhecido é o Cometa Halley, que fez sua última aparição entre os anos de 1985 e 1986. A próxima "visita" do Halley a Terra será em 2061. Já o Cometa do Diabo, após 2024, fará sua próxima aproximação apenas em 2095. O cometa Halley visitou a Terra pela última vez em 1986. Crédito: Reprodução / Nasa