Eclipse solar total será visto em 8 de abril; veja em quais países

Em 8 de abril de 2024, países da América do Norte mais uma vez presenciarão um eclipse solar total. O evento durará cerca de quatro minutos e diversas cidades do México, Estados Unidos e leste do Canadá poderão prestigiar o fenômeno.

O primeiro local na América do Norte continental que experimentará a totalidade é a costa do Pacífico do México por volta das 11h07 PDT (horário de verão do Pacífico).

O último eclipse solar total da região havia sido em 2017 e o próximo será apenas em 2044, de acordo com informações da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA).