Telescópio James Webb fotografa "morte" de estrela

Nebulosa do anel é formada de poeira e gás emitidos após estrela consumir todo o seu combustível; nova foto do James Webb traz mais detalhes sobre formação

Uma equipe de astrônomos da universidade de Manchester, no Reino Unido, realizou fotos com alto nível de detalhes da "morte" de uma estrela. As imagens foram capturadas pelo telescópio espacial James Webb e divulgadas nessa quinta-feira, 3.

Chamada de nebulosa do anel, a formação é um disco de poeira e gás expelidos por uma estrela após ter consumido todo o seu combustível. Segundo cientistas, o astro no núcleo da nebulosa esgotou o suprimento de hidrogênio cerca de quatro mil anos atrás.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também

A nebulosa do anel já havia sido registrada diversas vezes: sua descoberta aconteceu no século XVIII. As imagens do James Webb, no entanto, trazem um nível inédito de detalhes sobre a formação.

Fotos anteriores, tiradas pelo telescópio Hubble, mostravam principalmente os anéis externos que dão nome à nebulosa. A nova imagem, além de mostrar esta parte com maior nitidez, exibe a região central, mais próxima da estrela que gerou a nebulosa.

Novas fotos da nebulosa do anel, registradas pelo telescópio espacial James Webb, mostram estrela cuja "morte" originou nuvem de gás e poeira Crédito: JWST/Nasa/Universidade de Manchester

Esta estrela, inclusive, é visível nas novas imagens. Na foto acima, ela é o ponto mais brilhante, destacado no centro.