Jovens cearenses ganham passagens para participar de seletiva internacional de Astronomia

Os estudantes seguem viagem para o Rio de Janeiro em março. Secretaria de Educação do Estado arcará com os custos dos alunos

Após conseguirem se classificar para participar de seletivas em dezembro de 2023, oito estudantes do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, terão os custos de viagem bancados pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc). A informação consta no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira, dia 21.

Os alunos terão direito a passagem de ida e volta entre Fortaleza e o Rio de Janeiro. A viagem para a capital fluminense deve acontecer em março, quando os estudantes devem realizar uma prova de forma presencial como parte do processo seletivo.

Além da passagem, a Seduc vai arcar com a inscrição do evento, que tem o valor de R$ 1.200, conforme o professor de astronomia do colégio, capitão João Rogério.