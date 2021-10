Por 'defesa planetária', Nasa lança missão para atingir asteroides; entenda

A missão Double Asteroid Redirection Test (DART) será lançada no dia 24 de novembro de 2021. Seu objetivo é atingir dois asteroides que orbitam o Sol, de modo a testar uma forma de "defesa planetária". Veja o horário do lançamento e entenda a missão da Nasa

Um cenário em que um asteroide atinge a Terra e ameaça a humanidade permanece reduzido ao cinema, porém a Nasa está se preparando para um possível perigo do tipo. A agência espacial estadunidense irá lançar uma espaçonave para atingir propositalmente um asteroide em novembro deste ano.

O anúncio foi feito pela Nasa na última terça, 5. O objetivo da DART é mudar o caminho do asteroide, de modo a testar pela primeira vez uma forma de “defesa planetária”.

Sobre o assunto Menina de oito anos caça asteroides com seu computador no céu de Fortaleza

Atriz e diretor russos decolam para gravar primeiro filme no espaço

Maior cometa já identificado tem 150 km de diâmetro, mas não ameça a Terra

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um foguete SpaceX Falcon 9 será lançado da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. A nave terá como alvos dois asteroides que orbitam o Sol. Eles não representam ameaça para a Terra, mas são candidatos preferenciais para o teste, segundo a Nasa.

“Vamos garantir que uma rocha vinda do espaço não nos mande de volta à Idade da Pedra”, relatou Thomas Statler, cientista da Nasa, no podcast da agência. O lançamento é um “teste para garantir que temos as capacidades para deter esse asteroide no futuro, se houver um”.

Missão DART: quando será lançada e horário

A missão Double Asteroid Redirection Test (DART) será lançada às 2 horas e 20 minutos (horário de Brasília) de quarta-feira, 24 de novembro.

Missão DART: quais os alvos da missão?

O maior dos dois asteroides que serão impactados pela missão, Didymos, tem 780 metros de diâmetro. Ao seu redor, orbita Dimorphos, um satélite natural menor, com cerca de 160 metros de diâmetro. A missão pretende atingir este menor a uma velocidade de quase 24 mil quilômetros por hora.

O impacto deve mudar sua órbita “por uma fração de um por cento”, que é uma mudança pequena, mas significativa o suficiente para que os cientistas possam observá-la por telescópios, conforme a agência. A espaçonave DART irá se separar do foguete SpaceX após o lançamento. Depois da separação, DART irá viajar pelo espaço por mais de um ano até atingir Dimorphos no fim de setembro de 2022. Na época, a dupla de asteroides estará mais perto da Terra, cerca de 11 milhões de quilômetros, possibilitando a análise dos cientistas.

Missão DART: as “proporções históricas”

Caso a Nasa detecte um asteroide que represente risco para a Terra, uma tentativa de atingi-lo será realizada, na tentativa de mudar seu rumo, e não causar sua destruição.

A missão DART tem “proporções históricas”, mesmo que não vá atingir um asteroide ameaçador, segundo Statler. Ele destaca que será “a primeira vez que a humanidade realmente mudou algo no espaço. Deixamos pegadas e marcas de pneus e coisas assim. Mas esta será a primeira vez que a humanidade mudará um movimento celestial”.



Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Teste brasileiro revela idade biológica das pessoas; veja como funciona

Ave que inspirou desenho animado Pica-Pau será declarada extinta; entenda

Menor vaca do mundo é reconhecida pelo Guinness em homenagem póstuma

Por que vulcão entra em erupção? Entenda

Fóssil encontrado há 20 anos em fazenda de fundador da CNN recebe nome

Tags