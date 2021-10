Por que vulcão entra em erupção? Entenda

20:31 | Out. 04, 2021

Embora a lava expelida pela vulcão cause grande estrago por onde passa, essa estrutura geológica é também fonte de observação científica sobre o que acontece no interior do globo terrestre

O vulcão é uma estrutura geológica caracterizada pela presença de uma cratera, onde o magma e gases associados são lançados da crosta terrestre à superfície do planeta. A ocorrência dessa fissura se dá por intermédio do choque das placas tectônicas, imensos blocos rochosos que se encontram flutuando sobre o magma no interior da Terra.

Quando ocorre o choque de placas tectônicas são provocadas elevações na superfície da Terra, de modo que, ao longo de milhões de anos, o solo fica proeminente. Esse processo origina os vulcões e outras estruturas geológicas, como cordilheiras.

A distribuição de vulcões no mundo está diretamente ligada à existência das placas tectônicas e, portanto, proeminências vulcânicas são formadas em áreas de encontro dessas grandes rochas flutuantes.

Vulcão em erupção

Quando se movimentam, as placas provocam agitação do material magmático que, associado às altas temperaturas no interior terrestre, é expelido para o solo através da cratera vulcânica.

Uma vez que chega à superfície da Terra, o magma passa a ser chamado de lava. Esse material é composto por metais como ferro e magnésio e é encontrado a uma temperatura maior do que 1.000 ºC.



Vulcão inativo entra em erupção?

Vulcões inativos são aqueles que não apresentam atividade vulcânica, isto é, que não emitem magma. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de que em algum momento venham a exibir sinais de instabilidade. Somente vulcões extintos não poderão apresentar atividade vulcânica.

