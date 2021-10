Atriz e diretor russos decolam para gravar primeiro filme no espaço

Um foguete Soyuz decolou nesta terça-feira, 5, com a atriz Yulia Peresild e o cineasta Klim Shipenko a bordo, com a missão de rodar o primeiro filme da história no espaço

Um foguete Soyuz decolou nesta terça-feira, 5, com a atriz Yulia Peresild e o cineasta Klim Shipenko a bordo, com a missão de rodar o primeiro filme da história no espaço, segundo imagens exibidas ao vivo pela agência espacial Roscosmos.

O foguete partiu da base de Baikonur, no Cazaquistão, e chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) às 12h12min GMT (9h12min de Brasília), segundo o plano de voo. Peresild e Shipenko terão 12 dias para filmar o longa-metragem que tem o título provisório de "O Desafio".

A tripulação russa ultrapassou o astro de Hollywood Tom Cruise e o diretor Doug Liman, que têm um projeto semelhante em colaboração com a Nasa e a Space X, empresa do magnata Elon Musk. Anunciado em setembro de 2020, o filme "Vyzov" supera os Estados Unidos em um de seus campos favoritos.

Os produtores incluem Dmitri Rogozin, chefe da agência espacial Roscosmos e famoso por seus comentários anti-ocidentais. Outro nome do projeto é Konstantin Ernst, dono do canal de televisão Pervyi Kanal e que há mais de 20 anos está encarregado de organizar alguns dos momentos mais marcantes do presidente Vladimir Putin: desfiles militares, posses presidenciais ou as cerimônias do Jogos Olímpicos de Sochi.

O orçamento também é segredo. O único ponto de referência: a NASA pagava dezenas de milhões de dólares por uma vaga a bordo do Soyuz. Yulia Peresild também não comentou nada sobre o assunto em sua entrevista à AFP no Museu Espacial de Moscou, após um treinamento no famoso centro de treinamento de cosmonautas, onde está desde o final de maio.

