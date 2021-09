Feriados em 2022: com menos descanso, confira calendário no Brasil e Ceará

O número de "feriadões" é menor que em 2021, quando o Brasil teve quatro feriados prolongados, e o Ceará, cinco. No entanto, cearenses (e fortalezenses) ainda devem ter mais dias de descanso do que a média nacional

O ano de 2022 terá menos dias de descanso que 2021. Ao todo, no Brasil, serão 12 feriados nacionais, incluindo dois extraoficiais: Corpus Christi, que depende dos setores públicos, e o Carnaval. Do número total, três caem em sábados ou domingos, dias que já configuram folga.

Em todo o País, o ano que vem terá dois “feriadões”: o período de Carnaval, cujo feriado é a terça-feira, 1º de março, que costuma ser “imprensada” com a segunda-feira; depois, há a Paixão de Cristo, no dia 15 de abril, que é feriado nacional e cai em uma sexta-feira.

Já os cearenses têm mais feriadões, inclusive com a Data Magna do Ceará, comemorada em 25 de março, uma sexta-feira. Para os residentes de Fortaleza, há ainda o feriado do Dia de Nossa Senhora de Assunção, 15 de agosto, que cai numa segunda-feira, formando outro feriadão.

Em alguns setores, feriados em terças e quintas acabam por favorecer que a segundas ou sextas sejam imprensadas, criando novos feriadões. Desse modo, somando nacionais e estaduais, os cearenses podem ter entre 13 e 14 feriados; os fortalezenses, 15.

Sobre o assunto Fortaleza está entre os destinos mais planejados para os próximos meses

Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador estão entre as 11 cidades que estudam fazer Réveillon

Cabines do Teleférico do Horto começam a ser instaladas, anuncia Camilo

Confira a lista de feriados em 2022 no Brasil

1º de janeiro (sábado)

Confraternização Universal de ano-novo, é feriado nacional, porém, vai cair em um sábado.

1º de março (terça-feira)

Carnaval. A data comemorativa é um feriado extraoficial, isto é, depende das legislações e decretos municipais e estaduais. Tradicionalmente, é “imprensada” com a segunda-feira.

19 de março (sábado)

Dia de São José. Apesar de ser padroeiro do Ceará, não é um feriado estadual. É folga em Fortaleza e municípios como Aracati, Aquiraz, Caucaia, Crateús, Iguatu, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, Sobral, entre outros, que transformaram o dia em feriado.

25 de março (sexta-feira)

Data Magna do Ceará, sanção da lei abolicionista. É feriado em todo o estado. Por ser em uma sexta-feira, pode virar um “feriadão”.

15 de abril (sexta-feira)

Paixão de Cristo, é feriado nacional. Por cair em uma sexta-feira, pode virar um “feriadão”.

21 de abril (quinta-feira)

Dia de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. É feriado nacional.

1º de maio (domingo)

Dia do Trabalho, é feriado em todo o país e em outras partes do mundo.

16 de junho (quinta-feira)

Assim como o Carnaval, o Corpus Christi é um feriado extraoficial e depende das legislações e decretos municipais e estaduais.

15 de agosto (segunda-feira)

Dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira de Fortaleza. É feriado apenas na capital do Ceará. Por cair em uma segunda, pode virar um “feriadão”.

7 de setembro (quarta-feira)

Dia da Independência do Brasil, é feriado em todo o território nacional.

12 de outubro (quarta-feira)

Muitas vezes referido como Dia das Crianças, é na verdade o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

2 de novembro (quarta-feira)

Dia dos Finados, é feriado nacional.

15 de novembro (terça-feira)

Dia da Proclamação da República, é feriado em todo o território nacional.

25 de dezembro (domingo)

O Natal é feriado nacional, contudo, em 2021, vai cair em um domingo.



Tags