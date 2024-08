Setembro terá Superlua e Eclipse; veja calendário astronômico do mês Crédito: Samuel Setubal

Diversos fenômenos marcam o calendário astronômico do mês de agosto de 2024. Um dos principais ocorre no meio do mês, quando acontece uma Superlua juntamente com um eclipse lunar parcial. Confira a seguir os eventos astronômicos do mês de setembro conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Astronomia em 2024: calendário de eventos imperdíveis no espaço; VEJA

Fenômenos astronômicos de setembro: Superlua em eclipse lunar parcial Um dos eventos mais esperados do mês é a Superlua, que é a Lua Cheia de Perigeu, ou seja, mais próxima da Terra. A Lua poderá ser vista maior e mais brilhante durante toda a noite na constelação de Aquário. Além disso, o eclipse lunar parcial poderá ser visto no mesmo dia em todas as Américas. No entanto, o evento deve ser muito tênue, com a Superlua sendo menos de 4% encoberta. Quando: 17 de setembro, com o início do eclipse às 23h12min (horário de Brasília)

Fases da lua em 2024: CONFIRA calendário completo do ano Fenômenos astronômicos de setembro: início do equinócio O equinócio de setembro, para o hemisfério sul, marca o começo da primavera. Ele é o instante em que o Sol cruza a Linha do Equador fazendo com que os dois hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de luz e de escuridão. Quando: 22 de setembro, às 9h43min

Fenômenos astronômicos de setembro: cometa C/2023 A3 O mês também marca o periélio, ponto da órbita de um corpo que está mais próximo do Sol, do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS). Este astro estará visível, por meio de binóculos e possivelmente a olho nu, em céus escuros na última semana de setembro, quando irá transitar pela constelação de Sextante, direção leste. Quando: última semana de setembro, especificamente no dia 27

Foto da Nasa no dia do seu aniversário; SAIBA como ver Astronomia: conjunções no mês de setembro Conjunção é um termo utilizado tanto na astrologia quanto na astronomia e ocorre quando dois ou mais corpos celestes, como asteroides, estrelas, luas ou planetas, aparentam estar mais próximos um do outro quando vistos da Terra. Setembro terá uma série de conjunções; confira: Conjunção entre Lua e Mercúrio Conjunção entre Lua e Mercúrio na constelação de Leão. Os astros estarão muito próximos do horizonte oeste, durante o crepúsculo, antes do amanhecer.