Foto da Nasa no dia do seu aniversário; saiba como ver

A Nasa está disponibilizando imagens do espaço capturadas diariamente desde a data de 1995. Saiba como acessar o site e ver a foto tirada no dia do seu aniversário

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) resolveu presentear os amantes da astronomia com imagens do espaço tiradas no dia, mês e ano de seu aniversário. A informação ganhou notoriedade e gerou curiosidade entre os internautas hoje, sexta-feira, 28 de janeiro (28/01), por meio de um vídeo do TikTok que viralizou, e fez com que a notícia se espalhasse por todas as outras redes sociais. No Twitter, diversos usuários compartilharam em suas contas pessoais as imagens captadas pela agência. Abaixo, veja como obter a fotografia.



Foto da Nasa no dia do seu aniversário: como conseguir a imagem?

As imagens estão disponíveis no site do APOD (Astronomy Picture of the Day), mantido pela Nasa. Nele, é possível ter acesso a um arquivo online de fotos diárias com temas espaciais. Dentre os registros estão cosmos, estrelas, buracos negros, galáxias e também o sistema solar, como os planetas e cometas na órbita do nosso Sol. Ao acessar a imagem, uma explicação detalhada sobre a cena espacial também estará disponível logo abaixo. No site também é possível encontrar fotos de tecnologia, como foguetes, observatórios e até estações fora da Terra, além de registros de pessoas, como astronautas e cientistas, importantes para a exploração espacial.

Foto da Nasa no dia do seu aniversário: quem pode ter acesso?

Apesar de ser uma arquivo extenso, nem todos foram beneficiados com as imagens do espaço. Isso porque o site oferece apenas fotos a partir de 1995.

Como conseguir ver a foto tirada pela Nasa no dia que você nasceu?

1. Acesse o site de arquivo da Nasa, o APOD (Astronomy Picture of the Day);

2. Em seguida, procure na extensa lista de arquivos presente no site, o dia, mês e ano do seu aniversário;

3. Ao escolher a data, clique no link e veja a foto registrada no dia exato do seu nascimento.

Foto da Nasa do dia do seu aniversário: Listagem de arquivos do site APOD (Foto: Reprodução/APOD)





