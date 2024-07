Peças de Lego feitas com meteorito ajudam em construção de base lunar

A poeira do meteorito formou a base de uma mistura que foi então usada para imprimir em 3D alguns tijolos espaciais. Em fomato estilo Lego, os tijolos encaixam entre si.

LEIA TAMBÉM | Internet na Lua? Nasa e Nokia querem instalar rede de 4G no espaço

Os elementos semelhantes a peças Lego são parte de um estudo para projetar e, em breve, construir plataformas de lançamento e abrigos para astronautas na superfície lunar.

Antes que as estruturas possam ser construídas no satélite, a ESA precisa se certificar se o material espacial pode ser realmente usado para criar blocos de construção. Por isso, estão sendo realizados testes em escala menor.

Aidan Cowley, porta-voz da ESA, declarou em nota que foi interessante experimentar a criação de peças com o material. "Nunca construíram uma estrutura na Lua, então temos que descobrir não apenas como construí-las, mas de que material fazê-las, já que não podemos levar nenhum material conosco”, relatou.

We've been exploring how a future Moon base might be built from materials on the lunar surface. Inspired by @LEGO_Group, we used dust from a meteorite to 3D-print 'space bricks' to test these ideas. pic.twitter.com/8XD5BhJwZG