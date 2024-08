Setembro tem feriado? Veja calendário do mês em 2024

O feriado nacional de setembro é o que marca a Independência do Brasil e o único do mês. Veja a seguir quando será e todos os feriados restantes de 2024

Após os brasileiros passarem pelo mês de agosto sem nenhum feriado nacional, setembro chega trazendo uma folga em seu calendário. A data cai em um sábado.

O nono mês do ano também é conhecido como “Setembro Amarelo” e marca o período da luta contra o suicídio e dos cuidados com a saúde mental. Confira a seguir os feriados do mês de setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Setembro terá Superlua e Eclipse: VEJA calendário astronômico do mês