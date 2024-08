Depois da superlua azul, 2024 terá mais três fenômenos lunares; veja quando

A primeira superlua do ano ocorreu nesta segunda-feira, 19, e atraiu amantes do satélite natural da Terra. O fenômeno marca o início de uma série de eventos lunares que acontecerão em 2024.

Lua da Colheita, em 18 de setembro

Lua da Colheita recebe esse nome, pois ocorre próxima ao equinócio de outono no Hemisfério Norte. Este ano a data coincide com um eclipse lunar parcial, no qual uma parte da Lua parece escurecida enquanto o restante permanece iluminado, semelhante a uma “mordida”.

Lua do Caçador, em 17 de outubro

A lua cheia de outubro, chamada Lua do Caçador, também é conhecida como Lua de Sangue. Acredita-se que a Lua do Caçador tenha recebido esse nome porque esta era uma época do ano para ir à caça e se preparar para o longo inverno no hemisfério norte.

Ela nasce mais cedo, logo após o pôr-do-sol e brilha dentro ou perto das estrelas das constelações Cetus e Peixes.