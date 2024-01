Fases da lua em 2024: confira calendário completo do ano

O ciclo lunar fascina a humanidade desde antes do início da civilização, com diferentes culturas atribuindo significados e interpretações às fases da lua, concordando que há um grande impacto quando se trata de temperaturas e níveis de precipitação.

Com a transição de um ano para o subsequente, os órgãos meteorológicos divulgam todas as fases lunares do ano que está por vir. Em 2024, não será diferente. Segundo o site Time and Date, a primeira transição em Fortaleza acontecerá ainda no dia 4 de janeiro, e a última no dia 30 de dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp