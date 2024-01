Astronomia em 2024: calendário de eventos imperdíveis no espaço

Saiba quais fenômenos astronômicos esperar para 2024 Crédito: Yuting Gao/Pexels

Aos profissionais e entusiastas, a chegada de 2024 oferece mais uma chance de observar os corpos celestes ou aguardá-los em seu calendário. Entre os fenômenos esperados, um eclipse solar total deve escurecer os céus na América do Norte. O cometa 12P/Pons-Brooks, apelidado como “Cometa do Diabo”, também é um dos esperados. O objeto espacial foi descoberto pela primeira vez em 1812 e alcançará sua aproximação máxima da Terra em 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas o ano não promete tantos objetos celestes visíveis em Fortaleza ou no Ceará, de acordo com o professor de astronomia no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará e colunista do O POVO, Romário Fernandes.

Confira os principais fenômenos astronômicos para 2024 e as previsões de chegada para cada observação. Astronomia em 2024: chuva de meteoros O ano de 2024 incluirá a presença de chuvas de meteoros ao longo de diferentes meses, cada uma com sua peculiaridade. A maioria estará visível no Hemisfério Norte do planeta. Quadrântidas As Quadrântidas, originárias da constelação do Boieiro (Bootes), são a primeira chuva de meteoros do ano e recebem o seu nome da extinta constelação Quadrans Muralis. Data: 3-4 de janeiro Líridas As Líridas acontecem anualmente em abril e atingem o seu pico no final do mês. Além disso, são consideradas pela Nasa como a mais antiga chuva de meteoros conhecida, observada por 2.700 anos. Data: 15 a 29 de abril de 2023 (pico em 23 de abril) Perseidas Atingindo o seu pico em meados de agosto, a chuva de meteoros Perseidas frequentemente deixa “rastros” de luz e cor ao atravessarem a atmosfera da Terra, de acordo com registros da Nasa. Data: 12 a 13 de agosto (pico) Draconídeos A chuva de meteoros Draconídeos vem dos detritos do cometa 21 P/Giacobini-Zinner, segundo o portal do Royal Museums Greenwich, e são melhor vistas durante o período da noite.

Data: 8-9 de outubro (pico) Oriónidas Os meteoros da chuva Oriónidas são pedaços do Cometa 1P/Halley (o famoso Cometa Halley), que passa pela Terra uma vez a cada 75-76 anos. Data: 21-22 de outubro (pico) (Para mais informações sobre os picos de chuvas de meteoros em 2024, acesse: https://www.rmg.co.uk/stories/topics/meteor-shower-guide). Astronomia em 2024: Eclipse Solar Total O eclipse solar total, quando a Lua bloqueia completamente a face do Sol, é um dos fenômenos astronômicos mais esperados para 2024, visível por toda a América do Norte.

Para visualizá-lo, é preciso utilizar proteção ocular especializada, mas não será possível notá-lo em território cearense. Data: 8 de abril Astronomia em 2024: 12P/Pons-Brooks O “Cometa do Diabo”, como é popularmente conhecido devido à forma de “chifres” em sua estrutura, se aproximará ao máximo da Terra durante o mês de junho. Data: 2 de junho (maior aproximação da Terra) Astronomia em 2024: Eclipse Solar Anular Outro eclipse solar acontecerá em 2024, desta vez o anular. O fenômeno está previsto para o mês de outubro, visível no Havaí, partes da Antártida, sul do Chile e Argentina e noroeste da Ilha de Páscoa.