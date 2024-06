Morre 8ª vítima da chacina em Viçosa do Ceará; jovem trabalhava em pizzaria

As vítimas da chacina em Viçosa do Ceará foram rendidas com mãos para o alto antes de serem executadas Crédito: Via WhatsApp O POVO

Subiu para oito o número de mortos na chacina registrada em Viçosa do Ceará. Foi confirmada na noite desta sexta-feira, 21, a morte do jovem Ádrian Matheus Brito dos Santos, de 23 anos, que estava internado em estado grave após ser baleado na praça do interior do Ceará. Por conta dos tiros, ele perdeu parte do baço e estava com o intestino perfurado. Ádrian passou por uma cirurgia e aguardava uma vaga na UTI do Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá, mas não resistiu aos ferimentos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele trabalhava como pizzaiolo e deixa esposa e um filho de quatro anos. A chacina aconteceu na madrugada da última quinta-feira, 20. Até então, eram contabilizadas quatro homens e três mulheres assassinadas.