Corpus Christi: Governo do Ceará decreta ponto facultativo nesta sexta, 20

No entanto, o chefe do Executivo estadual indicou que as atividades tidas como essenciais, ao exemplo da saúde e segurança pública , não serão afetadas.

No Ceará, a religião predominante é o catolicismo, com 70,4% da população cearense acima dos 10 anos de idade se denominando como apostólica romana. As informações são do Censo Demográfico 2022, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).